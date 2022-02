A Volánbusz Zrt. a nyár közepéig 44 új sárga csodát állít forgalomba, ebből négy már rója a megyei utakat. Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő az átadóünnepségen hangsúlyozta, a járműveknek – bármilyen közlekedési módot is választunk – biztonságosnak kell lenniük. Mint mondta, a Volánbusz Zrt.-től elvárt a járművek fiatalítása, majd kitért arra is, miért éppen Hajdúszoboszlón állnak forgalomba az új buszok.

Az itteni buszpályaudvarról a reggeli órákban 10 percenként indulnak a járatok Debrecen irányába, csordultig vannak diákokkal, munkavállalókkal. Együtt él, együtt lélegzik a két város, ez csak úgy lehetséges, ha az autóbuszok megfelelő kényelmet, menetrendet tudnak biztosítani

– húzta alá. A térség országgyűlési képviselőjeként megköszönte azt a figyelmet, amely a megye és Hajdúszoboszló közlekedésére irányul. – Természetesen vannak még igényeink, szeretnénk még több autóbuszt, van is rá ígéret, szeretnénk még minőségibb vasúti kocsikat, erre is van ígéret és beszerzési lehetőség a jelenlegi európai uniós ciklusban – mondta. Mint mondta, szeretnék folytatni a vasút-, illetve útépítési projektet is, az ITM munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy a 4-es főút Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávosítására irányuló fejlesztésnek az első kapavágása minél hamarabb megtörténjen.

Forrás: Czinege Melinda

Czeglédi Gyula, a fürdőváros polgármestere arról beszélt, a pandémia ellenére Magyarország és Hajdúszoboszló is fejlődik. Úgy fogalmazott, nagyon fontos ez az alkalom számukra, hiszen nagyon sok szoboszlói Debrecenben dolgozik, és a cívisvárosból is sokan járnak ki hozzájuk. A polgármester arra is kitért,

zászlójukra tűzték a turisztikai kínálatban a minőségi szolgáltatást, s ezekkel az új járművekkel ennek egyik feltétele meglesz.

Az új buszok a legkorszerűbb dízelmotorral vannak ellátva, melyek a környezetvédelem szempontjából is igen fontosak.

Balról: Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója a keddi eseményen | Forrás: Czinege Melinda

Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója emlékeztetett, tavaly június végén 1,6 milliárd forintból 16 csuklós buszt szereztek be Hajdú-Bihar megyében. Tudatta, a nyár közepéig forgalomba álló új 44 buszból 4 már rója a megyei utakat. Felidézte, 2018-ban indult meg a nagy léptékű flottafiatalítás.

1700 új járművek tudtunk beszerezni országszerte 2018 és 2022 között, de további ezer darab új busz beszerzését tervezzük. Ez az jelenti, hogy az országos flotta 40 százalékban fog megújulni, ezzel az átlagéletkor 8 évre fog csökkenni

– szögezte le. Az 1700 új buszból a megye 279 darabot számláló állományába 71 érkezett. A mostani, 3,2 milliárd forint értékű 44 busznak – melyből 14 a fürdővárosban fog állomásozni – köszönhetően a térségben közlekedő helyközi járműállomány csaknem 16 százaléka megújul, az átlagéletkor pedig 13,6 évről 10,9-re csökken. – A járműállomány fejlesztésén túl az utazáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést is célul tűztük ki. Az idei évben megkezdődhet a hajdúszoboszlói autóbusz-állomás megújítása, de a debreceni autóbusz-állomást és telephelyet is meg fogjuk újítani – tudatta. Az elnök-vezérigazgató abban bízik, hogy az évente 10 és fél millió utas számára még kényelmesebb utazást tudnak biztosítani, s minél többen választják a közösségi közlekedést.

KD