Nem csak nevében kapcsolódik egymáshoz Hajdú-Bihar és Bihor megye, melyeket egy országhatár ugyan elválaszt egymástól, azonban lakóik között egyre szorosabb és élénkebb a kapcsolat.

Ennek jelei Körösszegapá­tiban már régóta megtalálhatóak. Origen Sabau ortodox tisztelendő negyed évszázadot szolgált a településen, melynek lakóival korábban többek között egy kultúrparkot is létrehoztak, amely számos rendezvénynek, találkozónak azóta is helyet ad a határon innen és túl érkezők számára egyaránt.



Ennek a kapcsolatnak az erősítése céljából pályázott az ortodox közösség többek között egy új képzési központ kialakítására Körösszegapá­tiban. Az országhatárokon átívelő európai uniós pályázatban mintegy 664 ezer euró támogatásból lehetőség kínálkozott Nagyváradon egy katolikus, Biharpüspökiben pedig egy református templom felújítására. Támogatást kapott továbbá Nagyváradon az ősi ortodox parókia és az Izbuc kolostor is, illetve a már említett körösszegapáti létesítmény.

Siluan Manuila, a magyarországi ortodoxok püspöke a hivatalos átadón örömét fejezte ki, hogy a település egyháza folyamatosan gyarapodott, különösen az elmúlt 25 évben. – Egy régi, használaton kívüli iskola lebontása után teljesen új létesítmény jött létre. Az épület felhasználása sokoldalú lehet. A szakmai képzésekhez megvannak a szükséges eszközök is. Az új központ elősegítheti még a turizmust is, valamint a rendezvényeknek is helyet adhat, illetve a helyi önkormányzat rendelkezésére állhat – ismertette a projekt részleteit a püspök.

Florin Vasiloni román konzul elismerését fejezte ki a projekt lebonyolításáért.

Mintaszerű, ahogyan a helyi önkormányzat támogatja az egyház törekvését. Az is örvendetes, hogy a két szomszédos ország, különösen a határ mentén élők jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ez nagyon fontos, különösen most, a pandémia és a zavaros politikai időszak alatt

– fogalmazott.

Tarsoly Attila, Körös­szegapáti polgármestere köszönetét fejezte ki Origen Sabau tisztelendőnek a településért tett szolgálataiért. – Ennek a munkának az eredménye ez a létesítmény, mellyel tovább gyarapította a Körösszegapátiban lévő értékeket – emelte ki a településvezető.

Origen Sabau ortodox tisztelendő elmondta, életének legszebb éveiből huszonötöt töltött a határ menti községben. Ez idő alatt rengeteg segítséget kapott a helyi közösségtől. Büszke a szép templomra és annak parkjára, most pedig eddigi munkájának koronájaként tekint az új központra.

Bonaciu Gabriel projektmenedzser kiemelte a helyiek segítő hozzáállását. Reméli, hogy az elkészült létesítményt sokan fogják használni és tartalommal fogják megtölteni.

Az apáti ortodox egyház élén Origen Sabaut Sorin Muresanu tisztelendő váltotta. A közösség új vezetője elmondta, hogy szeretné folytatni elődje értékteremtő, szervező munkáját, amelyben számít híveik támogatására is.

Vmijáncki József