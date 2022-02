A jelek szerint remekül érzi magát a debreceni állatkert Viktória-, Tanganyika- és Malawi-tavi sügércsapata, amelynek háza tájáról idén már második alkalommal szolgálhat örömhírrel. Az alig körömnyi méretű apróságok egyelőre mind citrom- és narancssárga színben pompáznak, a hímek azonban idővel kialakuló kék-fekete csíkos színezetükkel jól megkülönböztethetővé válnak nőstényektől. Amint elérik a megfelelő méretet, csatlakozhatnak társaikhoz Snapi, a nílusi krokodil medencéjében.

A jelenleg több mint 20 fajt számláló sügérgyűjteményben a kezdetektől fogva folyamatos a szaporulat.

Az utóbbi évek fejlesztései és gyűjteményi bővülései nyomán a debreceni állatkert látogatói az édesvízi halvilág egyre több jeles képviselőjével találkozhatnak: a jávai lövőhalaknak otthont adó Paludárium 2016-os, illetve a pirája-akvárium 2017-es átadása után a 2020-as Állatkertek Éjszakája alkalmából összesen 15 afrikai sügérfaj egyedei költöztek be a Pálmaházba, majd a tavalyi évben további hat fajjal bővült az állomány. Az afrikai sügéreket életmódjuk alapján két nagy csoportra, mbuna és nem mbuna sügérekre oszthatjuk. A kisméretű, fajtársaikkal és sokszor a nagyobb termetű halakkal szemben is agresszív mbuna sügérek – köztük a Malawi-tóban őshonos indigósügérek – a part menti köves-sziklás területek lakói, és elsősorban növényekkel táplálkoznak. Ezzel szemben a nyílt, homokos aljzatú területeket kedvelő nem mbuna sügérek nagyobb termetűek és nyugodtabb viselkedésűek; többségük mindenevő, de ragadozók is tartoznak közéjük.