Több éven keresztül összesen hatmilliárd forintból valósul meg az a beruházás, melynek célja, hogy a debreceni lakótelepek korszerűbbek és élhetőbbek legyenek.

Ebben az évben Zöld Város Program 1, 75 milliárd forintból folytatódik az Újkertben, a Tócóskertben, a Tócóvölgyben, illetve a Petőfi téren, ahol jelenleg is zajlanak a munkálatok.

– A Debreceni Közgyűlés csütörtökön tárgyalja az idei költségvetést, melynek egyik fontos fejezete a Zöld Város Program – kezdte a tájékoztatást szerdán Kósa Lajos országgyűlési képviselő a Demki Újkerti Közösségi Házában. Elmondta, hogy a fejlesztés leginkább a lakótelepeken élő csaknem 72 ezer debrecenit érinti.

A képviselő összegezte a fejlesztések eddig elért eredményeit, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a program részeként idén 900 fát ültetnek el, melynek Debrecenben különösen nagy jelentősége van. – Köztudott, hogy a levegő szállópor- mennyisége minden időben magasabb az országos átlagnál, a nagyvárosok közül viszont országos szinten Debrecen a leginkább erdővel borított település – emelte ki.

Mint elhangzott, négy játszótér épül és összesen huszonhét játszótér újul meg idén. A jelenlegi négy mellé még két kutyafuttatót építenek, folytatják a parkolóhelyek megújítását és további építését, a járdafelújításokat és a lépcsőprogramot, ez utóbbiból a közelmúltban negyvenötöt korszerűsítettek.

Kitért arra is, hogy a Zöld Város Program egyedülálló, mivel az ország más nagyvárosaiban nem folyik ilyen tudatos, tervszerű felújítási program. Elhangzott, hogy a kertségi programok nem tartoznak ehhez a fejlesztéshez, a kertvárosi fejlesztésekről később tájékoztatnak majd. Kósa Lajos hangsúlyozta: a lakótelepi parkolóépítési program ezután indul majd, előtte felmérést készítenek majd a helybéliek véleménye alapján, figyelembe véve az elektromosautó-tulajdonosok töltőállomási igényeit is. Az igények felmérésére lakótelepi konzultációt terveznek, ennek alapján indítják majd el a parkolóépítési programot, szem előtt tartva a zöldterületeket.

– Debrecen lakótelepei az országos viszonylathoz képest élhetőek és barátságosak, a cél, hogy ez meg is maradjon, a korábbi panelprogramhoz hasonlóan fejlesszék ezeket a lakóegyütteseket. A fejlesztések célja, hogy elmondhassuk: tudjuk tartani a szintet az emelkedő igényekkel és Debrecenben a lakótelepek élhető, jó környezetben lévő megoldások a helyiek számára – emelte ki.

Központban a közösségek

Papp Viktor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: a program folytatására rendelkezésre állnak a 2021-27-es Európai Uniós ciklus TOP Plusz pályázatai, erre Debrecen mindenképp fókuszálni fog a jövőben. Elmondta, hogy a Zöld Város Programon kívül is sok olyan fejlesztési lehetőség biztosított a lakótelepek számára, mint például a járdafelújítások, a parkolóhelyek bővítése, valamint a lépcsőfelújítási program, utóbbira a költségvetésben 42 millió forint áll rendelkezésre. Megjegyezte, hogy lakossági kérésre néhány közterületi lépcsőhöz korlátokat is fognak szerelni.

A helyi aktív, cselekvő közösségeket erősítik azok a közösségi terek, melyeknek fejlesztése szintén folyamatban van. Ennek kapcsán felhívta a vénkerti közösség sikerére, mely tavaly a Magyarország legszebb konyhakertje címet is elnyerte.

A legfontosabb, hogy a gyerekek, a családok és az idősek is jól érezzék magukat a lakókörnyezetükben

– mutatott rá. Megjegyezte, hogy az önkormányzati képviselők folyamatos párbeszédet folytatnak a körzetükben élő debreceniekkel, és minden fejlesztési program, mely a költségvetésben szerepel, az egyeztetések és az igények felmérése után valósul majd meg.

Korbeák György önkormányzati képviselő először arról beszélt, hogy a négy évtizeddel ezelőtt felépült Újkertben több száz parkolóhely van ugyan, de az elmúlt években megsokszorozódott a járművek száma, sok az albérlő és a cégek, ezek a tényezők szintén indokolttá teszi a konzultációt a parkolási helyzet javításával kapcsolatban. Beszámolt arról is, hogy a Zöld Város Program a városrészben a végéhez közeledik, kiemelve azokat a tömbbelsőket, melyekben öt focipálya újult meg, egyedi játszóparkot alakítottak ki és Kresz-pályát is kialakítottak. Kitért az úgynevezett Nagydomb mellett kialakuló rendezvényhelyszínre, valamint a lépcsőfelújítási programra is, ez utóbbi lakossági megkeresés alapján valósult meg. Végül hozzátette, hogy idén többek között a Cívis utcán folytatódik majd a járdafelújítás.

