Új igazgató kezdett hozzá a feladatok megoldásához a hajdúszobosz­lói Járóbeteg-ellátó Centrumban (JEC) Böcsödi István személyében. A helyi önkormányzat az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízás letelte után meghirdette az álláspályázatot, melyre sokak meglepetésére nem orvost, hanem egy 2004 óta a debreceni egészségügyben dolgozó gazdasági szakembert választottak meg. Az új igazgató december 31-től látott neki a munkának, a belső helyzetfeltáráshoz és a hajdúszoboszlói szakorvosi ellátás, illetve az eddigi körülmények javításához, optimalizálásához.



Számomra a járóbeteg-ellátó vezetése döntően nem a pozícióról, hanem a mögötte álló megtisztelő, de egyben komoly kihívásokat jelentő feladattömegről szól

– nyilatkozta kérdésünkre Böcsödi István. Álláspontja szerint, mint szinte minden vállalkozás, szolgáltatás, ez a terület is csapatmunka. Ha mindenütt szakmailag felkészült, megfelelő emberek vannak, akkor garantálható a siker. Én ilyen helyeken dolgoztam – tette hozzá. Az új JEC-igazgató négyéves korában költözött szüleivel Hajdúszoboszlóra, itt töltötte gyermekéveit, nős, két felnőtt leányára büszke családapa. Ide köti a múlt, a jelen, a jövő.

Böcsödi István | Forrás: Böcsödi István-archív

Elismerésben részesült



Gazdasági mérnöki diplomát 1996-ban szerzett Gyöngyösön. Egészségügyi pályán 2004-ben helyezkedett el, a debreceni járóbeteg-szolgáltatás átalakulásakor. – Úgy tűnhet, hogy ezt követően sokszor váltottam munkahelyet, de 2004-től a jogszabályi változások miatti beolvadások, átszervezések történtek a debreceni egészségügyben, minden esetben jogutódlással folytattam a munkámat, egészen múlt év december 30-ig – mondta el a szakmához kapcsolódóan betöltött munkaköreiről. Eddigi kiemelkedő szakmai munkásságát és vezetői, emberi értékeit méltatva 2021-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Miniszteri Elismerő Oklevelében részesült.



– Az egészségügy gazdasági területe nagyon összetett, ha csak a speciális finanszírozást vagy a jogszabályi változásokat tekintjük is. Igaz, nem vagyok orvos, nincs egészségügyi menedzseri diplomám. Ez utóbbi MSc-fokozatára jelentkeztem. A törvény lehetőséget ad e képesítés megszerzésére, a fenntartó jóváhagyta azt. Magyarországon másutt is van arra példa, hogy nem orvos vezet ilyen intézményt, a nyugati országokban pedig igen gyakori a gazdasági végzettségű felső vezető – reagálta az őt a közösségi médiában ért, nemegyszer minősíthetetlen támadásokat illetően.

Intézkedések sora



Az új JEC-igazgató első intézkedései közé tartozott, hogy megváltoztatta a betegbeengedtető rendszert a Járóbeteg-ellátó Centrumba. Nem kell kint dideregve, türelmetlenül várakozni a betegeknek.

Tárgyi feltételekkel javított a diszpécserszolgálat tevékenységén is. Tervezi internetes betegelőjegyzési rendszer bevezetését is, ez az egészségügyi veszélyhelyzet esetén még hangsúlyosabb. Előrehaladott tárgyalásokat folytat az ultrahang- és radiológus orvos hiányának megszüntetése érdekében. Heti 8 óra általános UH, 4 óra ízületi, 8 óra nőgyógyászati UH áll majd rendelkezésre. Az egyik megüresedett belgyógyászi állást heti 30 órában, március 1-jétől új orvosnővel sikerül betölteni. Egyeztetett a gyesről visszavárt bőrgyógyásszal is, aki március 7-én kezdi meg szakrendelését. A laboratóriumban lecsökkent a hosszas előjegyzési-várakozási idő.



A hajdúszoboszlói Járóbeteg-ellátó Centrum fejlődéséhez, illetve a vezetői szakmai terv megvalósulásához alapfeltételnek tartja a járóbeteg- és laboratóriumteljesítmény-keret, azaz a TÉK növekedését. Előzetes számításai szerint 30-40 százalékos növekedést kell elérni ahhoz, hogy a fejlesztések, az új szakmák megvalósuljanak, s ezáltal a lakosság érdemi változást tapasztaljon. A megoldások, illetve a hatékonyság érdekében áttekintik a finanszírozást, így felülvizsgálják az úgynevezett TÉK-et, orvosi-gazdasági kontrollingot alakítanak ki. A szakrendelések bővítése, újak bevezetése is napirenden szerepel.



A lakossággal folyamatosan kommunikálnak az intézmény Facebook-oldalán, emellett természetesen a háziorvosokkal, illetve praxisközösségekkel is jó és hatékony szakmai kapcsolat kiépítését tűzte ki célként a gördülékeny betegellátás, illetve a megfelelő betegutak biztosításához.

Tibai Irma