A téli időszak egyik jellemző balesete, hogy a csúszós járdán elesünk. A legnagyobb problémát az ónos eső okozza, amikor a járdafelület korcsolyapályává változik. Különösen alattomos lehet a jégre esett friss hó is. Ilyenkor általában a csuklótörés, nyújtott karra esve könyökízület-közeli, vagy gyakrabban vállízület-közeli felkarcsonttörés következhet be – ismertette megkeresésünkre Urbán Ferenc, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Traumatológiai és Kézsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa. Fiatalabbaknál – jó csontállomány mellett – ez lehet a váll ficama, míg az idősebb korosztálynál a csípőtörések sem ritkák. A jegesedett útfelülettől is függően előfordulhatnak bokasérülések, illetve sípcsont- és szárkapocscsonttörések is.

– A ficamokat általában helyi érzéstelenítésben kíméletesen reponáljuk. Ha az ízületi felszíneket ily módon nem tudjuk helyretenni, akkor a sérültet felvesszük a traumatológiai osztályra, és altatásban, szükség esetén izomlazító adása után végezzük el a repozíciót. Az erőltetett beavatkozás törés és egyéb járulékos sérülés veszélyével járna. A végtagot nyugalomba helyezzük, rögzítjük – mutatta be a kezelési folyamat első fázisát a szakember.

Törés esetén általában a tört darabokat helyreillesztik és rögzítik. Ha a helyretétel után a törés stabil, és a rögzítés gipszkötéssel biztonsággal megoldható, általában konzervatív kezelést folytatnak.Az első ellátás során zárt körkörös gipszet nem helyezünk fel, mert a végtag ilyenkor még tovább duzzadhat, ami keringési zavart okozhat. Ez esetben gézpólyával rögzített sínt vagy végig felhasított és lazán újrapólyázott gipszkötést helyezünk fel.– Ha a duzzanat megszűnik, 7-10 nap után a gipszet cseréljük. Ilyenkor már körkörös rögzítést kap a beteg – vezetett végig Urbán Ferenc főorvos. Később, meghatározott időpontokban röntgenfelvételeket készítenek a másodlagos elmozdulás kizárása céljából.

A szakember hangsúlyozta, a sérült ujjról a gyűrűt azonnal el kell távolítani, mert az ékszer annak elhalását okozhatja. A sérült végtagot nem szabad lógatni. A felkötött kar, a felpolcolt alsó végtag pedig csökkenti a szöveti feszülést.

– Vannak olyan sérülések, ahol a műtéti beavatkozás halasztható, egyes esetekben 10-14 napon belül tervezhető. Ha zárt törés után alakul ki extrém lágyrészduzzanat, a bőr felhólyagosodik, a műtétet a lágyrészek állapotának rendeződéséig halasztani kell, nehogy csontfertőzés vagy további bőrelhalás alakuljon ki. Sürgős műtéti indikációt képeznek a nyílt törések és azok az esetek, amik a végtag keringési zavarával járnak – avatott be a fedetten nem reponálható, illetve nem rögzíthető törések műtéti eljárásainak tudnivalóiba a főorvos.

Mi is tehetünk a gyógyulásért

– A korai tornakezelés jelentősen gyorsítja a rehabilitáció folyamatát. Nagyon fontos a beteg motivációjának, aktivitásának megtartása. Az operált végtagot a gyógytornász által megtanított módon otthon is tornáztatni kell – tanácsolta Urbán Ferenc. – Gipszrögzítés esetén fontos a nem rögzített ízületek rendszeres mozgatása, és az úgynevezett izometriás gyakorlatok végzése. Ez azt jelenti, hogy a rögzítésben lévő izomzat megfeszítését, ellazítását is szükséges gyakorolni.

A sérülés és a műtét okozta stressz, valamint a korlátozott mozgás fokozza a visszértrombózis kialakulásának kockázatát. A megelőzést a véralvadásgátló készítmények mellett kompressziós kötések – fásli vagy elasztikus harisnya – használata, valamint a gyógytorna együttesen szolgálják. Hasznos továbbá az immunrendszert is erősítő D-vitamin-készítmények szedése. Idősebbeknél javasolt csontsűrűség-vizsgálatot végezni.

Bekecs Sándor