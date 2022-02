Harminc évvel ezelőtt emelkedett városi rangra Nyíradony. A település elmúlt évtizedeiről Tasó László országgyűlési képviselővel, egykori polgármesterrel beszélgettünk, aki húsz évig dolgozott a város első embereként Nyíradonyért. Felidézte, 2002 és 2010 között Debrecen mellett „bűnös városként” kezelték őket párt­állásuk miatt. A városi rang kötelezi a települést, folyamatos fejlődés jellemzi, s a közeljövőben a turizmus terén is nagy előrelépés várható.

Két évvel azután lett Nyíradony polgármestere, hogy városi rangot kapott a település. Mi kellett ahhoz, hogy tartalommal is megtöltsék ezt a rangot? Miként épült és fejlődött a település az elmúlt 30 évben?

A megelőlegezett rangot valóban meg kellett tölteni tartalommal, ki kellett építeni a hiányzó termelői és humán infrastruktúrát, s közben a közösség mentalitásának formálásába is jelentős energiát kellett fektetni. Az első polgármesteri ciklusban (1994–1998) nem sokat haladtunk, a posztkommunista képviselő-testület nem akart gyors változást, válogatott eszközökkel – sorozatos feljelentésekkel és a testületi munka akadályozásával – akartak maguk alá gyűrni. Közben a politikai hatalmukat átmentő szocialista-liberális elit átalakította privilégiumait gazdasági hatalommá, és készen állt a csapda, lehetett volna egy sima visszarendeződés. Az első Orbán-kormány idején indultak el a jelentősebb fejlesztések Nyíradonyban, kiépült a szennyvízhálózat, befejeztük a gázhálózat kiépítését Aradványpusztán, Tamásipusztán, és Szakolykertben felújítottuk, bővítettük az Árpád téri iskolát, gimnáziumot alapítottunk. Ekkor épültek meg az első bérlakások, új iskola épült Aradványpusztán, elkészült a második gyermekorvosi rendelő, saját erőből útépítésekbe kezdtünk minden településrészen. A megyében is elsőként rendeztünk nagyszabású, több ezer főt megmozgató rendezvényeket, bálokat, szféraesteket, erőteljes városiasodás kezdődött el minden tekintetben.Az első Orbán-kormány utolsó ülésén meghozott kormánygaranciával 2003. december 10-én átadtuk a Harangi Imre Rendezvénycsarnokot – az első olyan jelentős fejlesztésünket, amely valóban városias szolgáltatásokat nyújtott a városnak és térségének.

Két parlamenti cikluson át ellenzéki polgármesterként dolgozott. Megérezték ennek hátrányát?

2002 és 2010 között Debrecen mellett „bűnös városként” kezeltek bennünket (ugyanis 2006-ig csak ezen a két helyen volt fideszes polgármester), amit a fejlesztési forrásokból való kirekesztéssel próbáltak nyomatékosítani. A 471-es és a 48-as főutak uniós forrásból való megvalósulását megakadályozták ugyan, de több városi beruházást sikerült megvalósítanunk. Középületek felújítása és bővítése kezdődhetett el, kerékpárút épült Aradványpuszta és Nyíradony között, belvízelvezető csatornákat alakítottunk ki. 2010 után a még áthúzódó regionális forrásokból több elemből álló, többszereplős városközpont-fejlesztés valósult meg, 2013. január 1-jétől visszaszereztük a 62 éve elvett járási székhely rangunkat, megszületett a Nyíradonyi járás. Közben kollégiumi emeletráépítés, bölcsődefejlesztés, gondozási központ kialakítása valósult meg. 2014-től a járási hivatal bővítése, tornacsarnok létrehozása, sportterek, játszóterek fejlesztése javította a városi létformára áttérő közösség komfortérzetét. Majd 2016-ban megkezdődött a 471-es főút felújítása, új városi piac, szabadidős terek, kerékpár­utak, járdák épültek, illetve belterületi és külterületi utak újultak meg. A most záródó ciklusban a Tudományos és Technológiai Park műszaki átadása van folyamatban, jelentős turisztikai fejlesztések kezdődtek, átadtuk a mentőállomást, szociális városrehabilitációs és felzárkóztató programok vannak folyamatban, illetve fejeződtek be. Rövidesen kezdődhet a tűzoltólaktanya építése, megépülhet új műszaki tartalommal a vásárcsarnok, elindul a Zöld város program, belterületi és külterületi utak újulnak meg, valamint a 20 éves rendezvénycsarnokunk is megújul. Sokat haladtunk, de messze még a cél, a városi rang kötelez.

Mi az, ami előre viszi a várost?

A megyeszékhely közelsége munkahelyek egyre szélesebbé váló kínálatával jótékony hatással volt a város megtartóképességére. Kérdés, hogy a jövőben milyen mértékben leszünk képesek növelni a helyben foglalkoztatottak számát, milyen új szolgáltatásokkal, a pihenőidő és a szabadidő színvonalas eltöltését biztosító beruházásokkal tudjuk erősíteni ezt a képességet. A Gúthi-erdő kincseit elsősorban a térségében élőknek kell gondozni és a mindennapi élet részévé tenni. Szorgalmas emberek, hagyományaikat, történelmi, kulturális értékeiket tisztelő és azt szeretettel megélő közösségünk jelenti a legnagyobb erőt, de a helyi identitást is erősítő fejlesztéseinkkel szeretnénk fiataljainkat is megnyerni a városnak.

A turizmus területén nagy előrelépést jelenthet, ha elkészül a látogatóközpont, gasztrofalu és a szálloda. Milyen lehetőségek állnak Nyíradony előtt?

A régió gazdasági motorjaként Debrecen egyelőre maradéktalanul bevonzza a befektetőket, a kapcsolódó ágazatokban azonban lehetőségük van az agglomerációjában lévő településeknek is felülni a „debreceni gyorsra”. Itt gondolok az új attrakciókra épülő rekreációs kínálatra, illetve a beszállítói kör alkalmazottai számára értékelhető kínálattá váló, a szó nemes értelmében vidéki, de minden tekintetben komfortos élet- és lakókörülményekre. A látogatóközpont a felépített rendezvényturizmus és aktív turizmus helyszíneinek eredményesebb, versenyképes működtetését segíti elő. Új „brand” felépítésébe kezdtünk, amikor ezelőtt jó néhány évvel, még polgármesteri tisztségem betöltésének időszakában a rekreációs ágazat fejlesztését jelöltük meg az új kitörési iránynak. A látogatóközpont rövidesen megnyit, a tervezett jelentős volumenű ágazati fejlesztési program támogatása érdekében pedig jelképesen minden követ megmozgatunk. Az önkormányzati feladat és hatáskör rendezése után világossá vált, hogy többek között a turisztikai ágazatban nem elég létrehozni új attrakciókat, üzemeltetni és fenntartani is kell. Az új turisztikai program végrehajtására a meglévő országos és európai gyakorlatnak megfelelően közhasznú szervezetet jelöltünk ki, ami nonprofit jellegénél fogva alkalmas közösségi források fogadására és felhasználására. Az új szolgáltatásokon túl munkahelyek tucatjait, új rekreációs minőséget és új komfortfokozatot alakítunk ki, ami egyszerre lesz magyar, európai és nyíradonyi.

Volt polgármesterként, jelenlegi országgyűlési képviselőként dolgozott és dolgozik a településért. Mit jelent ön számára Nyíradony?

A választókerület bármelyik településén otthon érzem magam, és nem is tekintenek rám idegenként. Nyíradony azonban az örök szenvedély, a háttér, a biztonság és a bázis. Fenyő Miklós Made in Hungária című slágerének sorai jutnak eszembe: „… mert szólni csak itt tudok, míg a szívem szólni hagy, hiszen itt voltam én nagyon kicsi és lettem kicsit nagy…” Ebben talán minden benne van.

Kiss Dóra