Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott: nem babra megy a játék. – Amikor arra gondoltam az elmúlt hetekben, hónapokban, hogyan tudnánk leginkább hiteles információt eljuttatni önökhöz, akkor azt gondoltam, egy felkészült, hiteles embert kell hívni vendégnek – mondta elöljáróban. Hozzátette, éppen ezért hívta meg erre az estére Nógrádi Györgyöt, hiszen ő az, aki el tudja mondani az összefüggések hosszú láncolatát.

– 1945. szeptember 2. a hivatalos kapituláció aláírásának dátuma, azóta egy békés nap nem volt – szögezte le elöljáróban a biztonságpolitikai szakértő. – 10-15 évvel ezelőtt napi 15-20 háború folyt a világban, jelenleg napi 30-40 van – vázolta. A népes közönséggel megosztotta, volt szerencséje találkozni a leghíresebb biztonságpolitikai szakértőkkel, többek között Egon Bahrral, aki azt fogalmazta meg, hogy a biztonság a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben kiszámíthatatlan. – Ha a mai világot megnézem, akkor az egyik érdekesség az, hogy jelenleg a Földön három globális játékos van: az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Oroszország – mondta. Nógrádi György sorra vette, ezek a nagy játékosok milyen dilemmákkal küzdhetnek. Az USA egyik dilemmája az, hogyan állítsa meg Kínát, valamint az, hogy mit kezdjen a szövetségi rendszerével. Évtizedeken keresztül a legfontosabb szövetsége Európa volt, azonban úgy véli, Obama óta ez nem igaz. Nógrádi György megítélése szerint az amerikai elnökök döntő része 1980 óta alkalmatlannak bizonyult. – Ez az Egyesült Államok nem az, mint néhány évvel ezelőtt, de hírszerzésben a csúcson vannak. Létrehozták az Öt Szemet – Kanada, USA, Nagy-Britannia, Ausztrália és Új-Zéland –, és szőröstől-bőröstől lehallgatják a világot – mutatott rá. Felidézte azt a hatalmas botrányt, amikor kiderült, hogy lehallgatták Angela Merkelt.

A második hatalmai játékos a Kínai Népköztársaság. Nógrádi megosztotta, Kína néhány év múlva bruttó GDP-ben lehagyja az USA-t, a világ valutatartalékának egyharmada kínai kézben van, s az USA-nál is fontosabb kereskedelmi partnerek lettek a világ több pontján. Úgy fogalmazott, Kína dilemmája, hogyan tudnának a kínai kommunista párt vezetésével egy svéd típusú kapitalizmust felépíteni.

A szakértő rámutatott, a harmadik globális játékos Oroszország. Hangsúlyozta az orosz dilemmát, vagyis, hogy elveszett az NDK. Az összes volt szocialista ország belépett a NATO-ba és az Európai Unióba, de nem egy időben. – A mai helyzet lényege, hogy élet-halál harc folyik, hogy a NATO tovább tud-e menni keletre, és Belarusszia és Ukrajna kinek az érdekszférája. Ma úgy néz ki, hogy Belarusszia orosz érdekszféra lesz, Ukrajnánál egy teljesen új helyzet van – húzta alá. Tudatta, ma Oroszország próbálja a stratégiai fegyverekben tartani a paritást az USA-val, és ez sikerült.

A szakértő Európa és Magyarország helyzetre is kitért, s említést tett a Brexitről is. Mint mondta, azzal, hogy a britek kiváltak az EU-ból, Európa nem kapja meg a brit hírszerzési anyagokat. S bár be akart lépni ebbe a rendszerbe Franciaország és Németország, de kinevették őket. A Berlin – London – Párizs tengelyből London kiesett, de ki lép be helyette? Jelenleg úgy tűnik, Róma nem képes erre – véli.

Nógrádi György a közelgő magyarországi választásokra is kitért. – Gyakorlatilag az ország egy kulcskérdés előtt áll: az elmúlt 12 év stratégiailag sikeres politikája folytatódni fog-e? Vagy pedig jön egy olyan ellenzék, amely rendkívül nehezen átlátható. A Fidesznek van egy történelmi szerencséje: hogy ilyen ellenzéke van – osztotta meg.

Előadásában többször is említette, minden kijelentése megér egy előadást, s bármilyen kérdésre válaszol. Záporoztak is a kérdések az előadás után, volt, aki arra volt kíváncsi, mennyire stabil a Visegrádi Együttműködés, számíthatunk-e a bővítésre. A szakértő válaszában hangsúlyozta, azzal a közös céllal jött létre a szövetség, hogy megállítsák a migránsokat. Ma már abban érdekeltek, hogy létrejöjjön egy észak-dél tengely, s az a cél, hogy lehetőség szerint ellensúlyozni tudják a németeket és a franciákat. – A V4-ek a minimumokban közösek. Sokan megkérdezték, miért nem lépünk ki az Európai Unióból. Mert értelmetlen, és mert az EU tőkéje nélkül ez az országcsoport életképtelen – mutatott rá Nógrádi György, aki úgy fogalmazott, nem tudja, mennyire lenne célszerű bővíteni.

Latolgatásra is felkérték a szakértőt. Az egyik jelenlévő arra volt kíváncsi, hány százalékot jósol a választásokon a jelenlegi kormánypártnak. – Látni kell, hogy minden vezetés követ el hibákat, a mostani kormány is, de a stratégia, amit csinál, az jó. Itt most élet-halál kérdése lesz, hogy mennek-e tovább a reformok, tudjuk-e folytatni az önálló, független magyar politikát, tudjuk-e támogatni a munkavállalókat – vallja.

