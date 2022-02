Huszonhárom évbe meg sok milliárd forintba került az ostobaság, amit a baloldaliak elkövettek annak idején, amikor szembementek a józan paraszti ésszel

– összegzett Kósa Lajos országgyűlési képviselő, amikor azt részletezte a fejlesztést ismertető keddi sajtótájékoztatón, hogy milyen elhibázott döntések árán valósulhat meg a beruházás. A képviselő felidézte: a baloldal már a kilencvenes évek végén olyan nyomvonaltervet képzelt el az M3-as autópályára, amely messze elkerüli Debrecent; a cél akkor az lehetett, hogy a cívisváros ne tudjon csatlakozni a sztrádához. Az Orbán-kormány korrigálva ezt, Polgárnál egy olyan ívet rajzolt, amelyre Debrecen és Nyíregyháza is rákapcsolódhatott volna. - Ezt a húzást akkor a baloldali sajtó el is nevezte Kósa-kanyarnak, amit büszkén vállalok – jegyezte meg a képviselő, majd hozzátette: a 2002-es újabb kormányváltás után azonban a baloldal úgy módosított a terven, hogy levágta azokat az ágakat, amellyel Debrecen és Nyíregyháza között közvetlen kapcsolat létesülhetett volna, ehelyett egy minden oldalról sztrádákkal határolt pihenőparkot építettek. Az abszurditás iskolapéldáját hozták létre az Archeoparkkal, amely ma is üresen áll, értékesíthetetlen. Ez az állatorvosi ló legyen intő jel arra nézve, hogy ha egyszer elrontunk valamit, azt hosszú évekbe telik helyrehozni, miközben az autópályán is megfigyelhető, hogy mindenki előre megy, nem hátra.