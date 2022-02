A szervezők minden várakozását felülírta a közelmúltban tartott jótékonysági sütivásár sikere. Tóth Gyula, a segítőakció egyik kezdeményezője elmondta: sokan látogattak el a Közösségi Színtérbe, és mindannyian vásároltak is a finomságokból. A helyi felajánlások mellett Biharkeresztesről, Mikepércs­ről, Nyíracsádról, Pocsajból és Püspökladányból is érkeztek sütemények. – Példás összefogással mintegy 570 ezer forint gyűlt össze, ekkora sikerre nem számítottunk – osztotta meg, hozzátéve, a nagy érdeklődés miatt sokan le is maradtak a lehetőségről, így a jövőben talán ismét tartanak sütivásárt. A jótékonysági akció teljes bevételével a súlyos agydaganattal küzdő vésztői kisfiú, Fazekas Benett gyógyulását támogatják. A szülők a hazai kezelések után Kölnben kérnének segítséget. – Ennek költsége azonban nagyon magas, 30 millió forint, éppen ezért indult el az összefogás, melyhez jómagam is csatlakoztam – írta Vitányi István országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

