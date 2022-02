Harminchat témát tűzött napirendre a hajdúszoboszlói képviselő-testület a február 24-i ülésén. A testület 8 milliárd 800 millió forint főösszeggel hagyta jóvá idei pénzügyi tervét. Ez – mint Czeglédi Gyula polgármester ismertette – minden fontos feladat megvalósítására lehetőséget enged. Az önkormányzati intézmények működtetése biztosított, a városüzemeltetési kiadásokra összességében 7 százalékkal többet tudnak költeni. A szociális feladatok finanszírozását a tavalyi szinten tervezték, viszont ezen a területen egy régi hiányosságot pótolva új szolgáltatást vezetnek be.

A tervezett költségek valamivel több mint egyharmadát fordítják fejlesztésre, ezek között szerepelnek a nyertes pályázatok is. A közterületek felújítására 50 millió, az intézményekre pedig 60 millió forintot irányoztak elő. Az önkormányzat hitelt nem szándékozik felvenni.

A város részt vesz a Zöld Busz Programban. A képviselők elvi támogatásukat adták ahhoz, hogy a Volánbusz Zrt. pályázatot nyújtson be a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés fejlesztése érdekében. Az együttműködési megállapodásról a későbbiekben döntenek.

Elfogadták a turisztikai nonprofit kft. idei üzleti, valamint marketingkommunikációs tervét is. Az önkormányzat pályázatot nyújt be az ipari övezet további fejlesztésére. Lakossági igényre, próbajelleggel vezet be a városgazdálkodás zöldhulladékszállítási-rendszert, amelyre 6 millió forintot fordítanak. A komposztálótelepre ezután is kiszállíthatják a lakosok a zöldhulladékot. A főtéri támfalon 2019-ben felavatott, Medgyessy-Kovács Gyula festőművész által készített hat történelmi pannó visszahelyezéséről is döntöttek a képviselők. Thököly Imre és Zrínyi Ilona mellszobra pedig a Bocskai Rendezvényközpont előtti téren kap helyet.

Bővülő támogatások

A hagyományokhoz híven az önkormányzat támogatja a különböző intézmények, civil közösségek, szervezetek tevékenységét. A kulturális, sport és turisztikai pályázati alapra 40 millió forintot, míg a civil szervezetek és intézmények támogatására 7 millió forintot különítettek el, és döntöttek a nyílt pályázati eljárásról, a kiírások meghirdetéséről is.

Bővülnek a támogatásra jogosultak lehetőségei a gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosításának és a térítési díjak felülvizsgálatának köszönhetően. Így több önkormányzati támogatást kaphatnak az első lakáshoz jutók, a beiskolázási támogatást, a térítésidíj-kedvezményt, a rendszeres lakhatási támogatást, a gyógyszertámogatást kérők, s a krízishelyzetbe kerülők egyszeri támogatása is nő.

Szociális nappali ellátások biztosítására új telephelyet hoz létre az önkrományzat a Dózsa György út 7. szám alatt, így rendeződhet a hajléktalanok, szenvedélybetegek és a fogyatékosok ellátása.

A testület határozott arról is, hogy május 1-től a védőnői szolgálat intézményi keretek között, a Járóbeteg-ellátó Centrum intézményi irányítása alatt látja el feladatait. Továbbá határoztak arról is, hogy helyi természeti értékké nyilvánítják a református templom mellett álló, a millennium tiszteletére elültetett kocsányos tölgyet. Az 1896-ban odaültetett nyolc közül ez az egy fa maradt meg napjainkig.

A képviselő-testület tájékoztatást kapott a művelődési központ idei kiemelt rendezvényeiről, továbbá Hajdúszoboszló 2021. évi turisztikai statisztikai adatairól. Tavaly a fürdővárosban nőtt a vendégforgalom, s mint az előterjesztésből kiderül, Siófok után Hajdúszoboszló volt a második legnépszerűbb vidéki magyar turisztikai település.