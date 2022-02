Kóbor állatok, magukra hagyott kutyák, macskák, vagy akár a család kedvencei is áldozatává válhatnak egy-egy sajnálatos gázolásnak, amikor az autó vezetője már nem tudja elrántani a kormányt. Lapunk utánajárt, mit tehetünk, ha elhullott állatra találunk Debrecenben.

Az ebrendészet feladata

Debrecen önkormányzata a feladat ellátásával a Debreceni Közterület Felügyeletet bízta meg, mely ebrendészeti telepet üzemeltet. A telep működési szabályai alapján feladatai között szerepel a város közigazgatási területén belül, a közterületen elhullott kisállatok (kutya, macska) tetemeinek begyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanná tételéről való gondoskodás. Valamint a város közigazgatási területén a tulajdonos ingatlanáról az állathulla (kutya, macska, szárnyasok, egyéb állat maximum 100 kilogrammig) – térítés ellenében – történő elszállítása, ártalmatlanná tétele. A Hajdú-bihari Napló Tőzsér Gyulát, a Debreceni Közterület Felügyelet hatósági osztályvezetőjét kérdezte a témáról. – A hivatalos ügyvitel szerint ha elhullott állatot talál a közterület-felügyelő vagy a mezőőr, szól az ebrendésznek és a közterületről elszállítják azt. Amennyiben azonban a lakosság talál rá egy tetemre, a nap 24 órájában működő telefonszámunkon (+36/30 755-0527) jelentheti azt – emelte ki Tőzsér Gyula, aki arra is kitért, mi történik, ha otthonunkban vagy házunk előtt történik ilyen eset a kedvencünkkel. – Ha például a házi kedvenc kiszalad az útra, és közterületen elütik, a chippel ellátott állatot az ebrendész be tudja azonosítani. Ilyenkor elszállítási díjat kell fizetnie a tulajdonosnak, illetve az ártalmatlanításért (az állat megsemmisítése), a szállítójármű fertőtlenítéséért is ő fizet.

Azonnal megsemmisítik

Mint azt a szakértő hangsúlyozta, ha valaki be nem chipeltetett állatát veszíti el sem jellemző, hogy ne jelentse be. – Azt gondolom, tulajdonosaik szeretik annyira a kedvenceiket, hogy nincs szívük az utcán hagyni azokat. Sokan el is temettetik a hozzájuk közel álló kutyát, macskát. Ha azonban a közterület-felügyelet munkatársai szállítják el, minden esetben az ATEV Zrt. (Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat) telephelyére kerül a tetem, ahol azonnal megsemmisítik. Tárolásra egyáltalán nincs lehetőség – tette hozzá.

Azonnali vizsgálat kell

Tőzsér Gyula kérdésünkre elmondta, bár ritkán történik Debrecenben ilyesmi, de ha valaki kimegy a bejelentésben szereplő helyszínre és azt észleli, hogy nem baleset okozta az elhullott állat halálát, hanem például állatkínzás nyomai lelhetőek fel, azonnal értesíti a rendőrséget, és vizsgálatra kerül sor. Az állatkínzás ugyanis bűncselekménynek minősül, így csak a vizsgálatot követően szállítható el a tetem.

Péter Szabolcs