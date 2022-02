Az Attila tér, valamint a Nagyerdei körút – Oláh Gábor utca – Ady Endre út által határolt területrészek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról is döntöttek az önkormányzati képviselők a legutóbbi közgyűlésen.

Az előterjesztő Gábor István főépítész elmondta, olyan telekhasználati formát, telekhatár-korrekciót hajtanának végre, ami révén az érintett közterület fenntartható, működőképes, jó kondíciójú, kulturált térként működhet, és a műemléki védett épület biztonsága is növekszik. Papp László magyarázatként hozzátette, a javaslat alapja, hogy a Hajdúdorogi Görögkatolikus Metropólia kapott egy jelentős támogatást az Attila téri templom felújítására, ennek keretében térrendezés is lesz.

Térrendezés a templom körül

Az előterjesztés szerint az Attila téri görögkatolikus Szent György-templom 1987 óta műemléki védettség alatt áll. A körülötte lévő park, illetve templomkert az önkormányzat tulajdona, a templom ingatlan-tulajdonjogát a Hajdúdorogi Görögkatolikus Lelkészi Hivatal gyakorolja. A templom üzemeltetési feladatait ellátó lelkészi hivatal és az önkormányzat a templomkert fejlesztésének és kertépítészeti rekonstrukciójának érdekében az ingatlanok közös telekhatárának rendezését tűzte ki célul, amely magával vonja a hatályos településrendezési eszközök módosítását is.

A park és kert a város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) szóló rendelet szerint belvárosi kisvárosias lakóterület, míg a templom területe több övezeti zónába esik. Utóbbit a településszerkezeti jelentőségű Szent Anna utca és Hajnal utca felől utcaszabályozási (telekalakítási) kötelem, míg az Attila tér északi oldalán, valamint a Teleki utca irányából további mellékúthálózati utcaszabályozás érinti. A templomkert rehabilitációjának részeként a zöldfelület növekszik, a burkolt felületek csökkennek, azonban ezen kertészeti tervek megvalósításának egyik feltétele a rendezett, a szabályozási terv szerinti telek kialakítása. A beruházás mielőbbi megvalósíthatósága érdekében fontos a HÉSZ módosítása, mely a területet érintően a Szent Anna utca és a Hajnal utca felől utcaszabályozás korrekcióját jelenti.

Madarasi István (MSZP) az előterjesztés második része kapcsán arról érdeklődött, a módosítás érinti-e a majdani Természettudományi Múzeum létesítését. A válasz szerint nem; annak paraméterei még nem ismertek, térben és időben is egy egészen más szabályozási beavatkozást igényel. Papp László polgármester kiemelte: az új múzeum kapcsán az első feladat egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, és a vonatkozó szabályozásmódosítás a közgyűlés elé kerül majd.

Az Oláh Gábor utcai sporttelep ingatlana az önkormányzat és a Magyar Állam közös tulajdona. Az üzemeltetési feladatokat a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. A cég az Oláh Gábor utcai sporttelepen pozitív tervtanácsi véleménnyel rendelkező, korábban elhatározott fejlesztés keretében szeretné megvalósítani a futófolyosó épületét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított támogatásból – áll az előterjesztésben. Az ingatlant a HÉSZ szerint utcaszabályozási (telekalakítási) kötelem érinti a településszerkezeti jelentőségű Nagyerdei körút felől, míg a szomszédos ingatlan építési telek kiegészítésére szolgáló szabályozási vonallal érintett. Az építési engedély megszerzésének egyik feltétele a rendezett, szabályozási terv szerinti telek kialakítása. Ezen telekalakítási eljárásba be kellene vonni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t is, azonban hozzájárulásának beszerzése – az eddigi tapasztalatok alapján – hosszabb időt venne igénybe, mely a telekalakítási eljárásra és ezzel együtt a beruházás mielőbbi megvalósíthatóságára is hatással lenne – mutat rá az előterjesztés.

Fedett futófolyosó épülne

A Nagyerdei körút a HÉSZ-ben közúti főhálózat elemeként rögzített, a fejlesztéssel érintett ingatlant beépítésre szánt különleges nagy kiterjedésű sportolási célú területként rögzíti. A tervezett létesítmény az építési övezetre vonatkozó előírás által rögzített, elhelyezhető rendeltetéseket tekintve annak megfeleltethető. A tervezett épület körülbelül 14x109 méter méretű, melyben helyet kapna a 4 sávos, 80 méter hosszú futópálya. A beruházás mielőbbi megvalósíthatósága érdekében fontos a HÉSZ módosítása, mely a területet érintően a Nagyerdei körút felőli utcaszabályozás törlését jelenti. A kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás lehetővé teszi a településrendezési eszközöket érintő módosítás véleményezési eljárásának tárgyalásos eljárás keretén belüli lefolytatását, mely lényegesen rövidebb időtartam – átlagosan 2-3 hónap – alatt történhet meg, mint a teljes eljárás, mely 6-7 hónapot vesz igénybe.

SzT