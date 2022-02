Az eddigi eredményekről és a nemrég beadott pályázatokról kérdeztük Jakab Ádám polgármestert.

– A Magyar falu program arra ad lehetőséget nekünk, hogy azokon a területeken is sikereket tudjunk elérni, amelyeken a költségvetésünk nem teszi lehetővé bizonyos beruházások végrehajtását – mondta megkeresésünkre Jakab Ádám. Ilyen terület lehet többek között a közterületek karbantartása, a leromlott állapotú utak, középületek felújítása vagy akár új eszközök beszerzése és a közösségszervezés. – Községünk világörökségi helyszínhez kapcsolódó település, évente több ezer turista keresi fel a környéket. Nem mindegy, milyen első benyomást keltünk ezekben az emberekben, hiszen minden település számára meghatározó az, hogy például rendezettek-e a közterületei. Korábban ezért is pályáztunk egy közterület-karbantartó munkagép beszerzésére a Magyar falu programban – hangsúlyozta a polgármester. Az elnyert mintegy 15 millió forintos támogatásból egy kompakt traktort vásároltak, amely fűgyűjtővel és seprőgéppel is fel van szerelve.

Átnedvesedett a falazat

Az utak karbantartása mellett azok felújítása is fontos az önkormányzat számára, ezért tavaly pályáztak belterületi út fejlesztésére, s 12 millió forint támogatást kaptak. – A település belterületén, frekventált helyen lévő József Attila utcánk 350 méteres szakaszát tudtuk felújítani, amely már nagyon rossz állapotban volt. Továbbá nyertünk 5 millió forintot közösségi programok szervezésére, mely összeget a hídi vásár lebonyolításának költségeibe építettünk be – mutatta be Jakab Ádám.

Szintén tavaly indult el a Titi Éva Faluház felújítása is. Erre kicsivel több mint 9 millió 600 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat a hazai forrásból. – Feltehetően a korábbi felújítás alkalmával beépített műanyag nyílászárók, valamint a műgyantaalapú vakolat megváltoztatta az épület egykori páraháztartását. A talaj felől felszivárgó nedvesség nem tud elpárologni, s ez a falazat átnedvesedéséhez vezetett. Ebben a projektben a faluházunk falainak külső és belső felújítása történik, illetve megoldjuk az épület nedvességvédelmét, és a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukcióját is elvégezzük – ismertette a hortobágyi községvezető. A munkálatok jelenleg is folyamatban vannak, várhatóan március végén, április elején adják át a felújított közösségi épületet.

Elbírálás alatt az ideiek

Ez év januárjában adhatták be az önkormányzatok a támogatási kérelmeiket az idei Magyar falu program felhívásaira. Hortobágy is élt a lehetőségekkel: négy felhívásra is jelentkezett a község.

– Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező bértámogatására pályáztunk 2 millió forint értékben. Itt az előbbi tételt preferáltuk jobban. A támogatási összegből új rendezvénysátrakat szereznénk be, ugyanis tavaly a viharos időjárás az önkormányzat valamennyi sátrát tönkretette – ismertette Jakab Ádám. További 6 millió forintra nyújtottak be kérelmet az óvoda játszóudvarának fejlesztésére, ahová új játékokat szeretnének majd telepíteni.

Pályázatot nyújtottak be még a temető felújítására is. Itt a ravatalozó épületét korszerűsítenék 13 millió forintból, melynek részeként többek között szigetelnék az épület falait, és korszerűsítenék annak elektromos hálózatát.

– Mivel Hortobágy községe erősen tagolt Kónya major, Szásztelek major és Hortobágy-Halastó major részekre, így 15 millió forint értékben szeretnénk beszerezni egy tanya- és falugondnoki kisbuszt. Ezzel a járművel a helyi szolgálat az ezeken a területeken élőknek, valamint a település lakosainak is a segítségére lehet a mindennapokban – mutatott rá pályázatuk szükségességére a polgármester.

Ezenkívül a község külterületi részein idén útfejlesztések is elindulhatnak: az önkormányzat még január elején nyert mintegy 264 millió forintot a Vidékfejlesztési programban. A támogatásból Kónyán 1 kilométer hosszan építenek szilárd burkolatú utat, míg Szásztelken 246 méteren újítják fel az aszfaltos utat. Előbbi részen még egy elkerülő út is épül a mezőgazdasági munkagépek részére.

Jakab Ádám hozzátette: a pályázatok hiánypótlásait már visszaküldték, bíznak abban, hogy hamarosan kedvező támogatói döntés születik valamennyi kérelmükben.

