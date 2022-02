Kósa Lajos ország­gyűlési képviselő a Békessy Béla utcai kanyarodósáv átadóján 2021 augusztusában beszélt a Böszörményi út forgalmát lassító, a zöldhullámot megakasztó „balrázási” lehetőségek problémaköréről. Akkor ugyan még csak felülvizsgálatot említett a képviselő, decemberben azonban már tettek is követték az elképzelést, az önkormányzat reagált a város ütőerét blokkoló forgalmi anomáliákra. Ennek értelmében finomhangolták a jelzőlámpás rendszert, valamint megváltozott a forgalmi rend a Böszörményi út-Branyiszkó utca csomópontjában. A városközpont felőli balra kanyarodás szűnt meg itt, emellett az Akadémia utca irányából egyenes-balra sávot és önálló jobbra sávot alakítottak ki. Nem ez volt az egyetlen átalakítás, a József Attila utcánál a városból kifelé és befelé is korlátozás lépett életbe. Ennek értelmében hónapok óta tilos balra kanyarodni a József Attila utcába, valamint a Böszörményi út mellett haladó szervizútra.

Továbbra is tiltott

Hiába azonban a tilalom, a reggeli és a délutáni csúcsforgalmat továbbra is rendszeresen megakasztják azok az autósok, akik fittyet hánynak az új forgalmi rendre, és vígan kanyarodnak továbbra is balra az említett szakaszon. A jelenséggel kapcsolatban lapunk megkereste az önkormányzatot, ahonnan megerősítették a gyanúnkat: nem a mi figyelmünket kerülte el egy módosítás, hiszen továbbra is egyértelműen tiltott a József Attila utcánál a „balrázás”. Válaszukban rámutattak: a Magyar Közút Zrt. a torlódások csökkentése érdekében 2021 végén felülvizsgálta a főút Józsa belterülete és Debrecen, Füredi út közötti szakaszán található jelzőlámpás csomópontok forgalomirányítását. Ennek célja a csomópontok hangolásának javítása, és többletkapacitás biztosítása volt a főút forgalmi irányainak a forgalom biztonságos levezetése, valamint a ráfutásos baleseti kockázat megszüntetése érdekében. A Böszörményi útról a József Attila utcára történő balra kanyarodás tiltott lett. Az új forgalmi rendet a kihelyezett közúti jelzőtáblák és a felfestett útburkolati jelek egyértelműen meghatározzák.

Áttekintik a lehetőségeket

Felvetésünkre, miszerint tervezi-e az önkormányzat, hogy tovább erősítve a tilalmat, egyirányú forgalmi rendet vezessen be a József Attila utcában közölték: a Magyar Közút Zrt. által megvalósított forgalmirend-változások tapasztalatait a jövőben áttekintik, az esetleges módosítási javaslatokról az önkormányzat egyeztet, s indokolt esetben megteszik a szükséges további intézkedéseket.

Addig is nem marad más, mint a fokozott óvatosság, valamint a remény, hogy a debreceni autósok figyelemmel követik a változásokat, és idővel nem megszokásból közelítik meg a csomópontot.

MI