Amint arról beszámoltunk, az elmúlt három napban hazánkban 33 716 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 650 562 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi három nap során elhunyt 234 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 975 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, 1 377 097 főnél tart, az aktív fertőzöttek száma pedig 231 490 fő. Jelenleg 4919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 374 293 fő, közülük 6 120 914 fő már a második, 3 735 329 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. A fertőzések 94 százalékát már az omikron okozza. Az elmúlt napokban is több tízezren vettek részt az oltási akción, 124 ezren már a negyedik oltást is felvették – írja a koronavirus.gov.hu.

Hajdú-Bihar megyében az elmúlt három napban 1954 fertőzöttet detektáltak, a járvány kezdete óta összesen 86 458-at.