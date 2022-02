„Ahogy a karatéban, úgy kiképzőként és parancsnokként is fontos a személyes példamutatáson alapuló vezetés. Ezt tükrözi a mondás: kövess, vezess, vagy állj félre az utamból. Úgy gondolom, ez a minimum. Különleges műveleti csoportparancsnokként is mindig úgy hoztam meg a katonáim számára a döntéseket, hogy a feladatszabás egyértelmű legyen. Viszont előtte mindent közösen átbeszéltünk, és ez a legfontosabb.A hangsúly a példamutatáson és a közös gondolkodáson van.Ha az irodámba bejön a katona és jelenti, hogy valamit nem tudnak megcsinálni, szembeállítom a vitrinnel, ahol őrmestertől őrnagyig minden rendfokozati jelzésem megtalálható. Tehát ne nekem bizonyítson, hanem magának, mert én tudom, hogy meg lehet csinálni. Részemről a mai napig kiválóra teljesítem a fizikai és lövészeti felmérőket, együtt ugrom a katonáimmal, mert ezzel nemcsak magamnak tartozom, hanem a szemükben is így lehetek hiteles” – mondta a Honvédelem.hu-nak adott interjújában Lázár Tibor őrnagy.

A honvédség szolnoki helikopterbázisának ejtőernyős kiképzőrészlegének vezetője Hajdúnánáson született, a gyermekéveit Hajdúdorogon töltötte és a középiskolát is Nánáson végezte. A hatdanos karatemester – akit az év katonájának is megválasztották már – a nemrég elhunyt Furkó Kálmánnal, a karate egyik hazai atyjával való viszonyáról is beszélt.