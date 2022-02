Manapság a fizetőeszköz szóról a legtöbb embernek a készpénz vagy a bankkártya jut az eszébe, pedig az emberi társadalom hajnalán még ezek nem léteztek, mégis működött a kereskedelem. Hogy hogyan? Árut adtak áruért egymásnak elődeink, hogy a mindennapi betevőikhez hozzájussanak vagy pedig olyan dolgokra tegyenek szert, amelyeket maguk nem tudtak előállítani. Mára ez a megoldás szinte idegennek tűnhet a mindennapi életünkben, pedig továbbra is jelen van, sőt, még jogi keretek között is működik.

Tiszagyulaházán 2010 óta működik a közmunkaprogram, amelyben évente közel 100 ezer egynyári virágot nevelnek, amelyeket nemcsak értékesítenek, de barterüzlet keretében is cserélnek más önkormányzatok megtermelt javaira.

– Van olyan év, amikor negyven településsel vagyunk kapcsolatban, amik vagy vásárolnak a virágainkból, vagy barterezünk velük, tehát a mi növényeinkért cserébe olyan termékeket adnak, amelyeket a saját közfoglalkoztatásuk keretein belül állítanak elő. Természetesen mindezt a jogszabályi kereteknek megfelelően tesszük – ismertette Mikó Zoltán polgármester. A csereüzlet révén számtalan faragott faszobor, virágtartó díszíti a települést, de így készült el több buszmegálló és kerékpártároló is a településen.

Mikó Zoltán polgármester büszke a közfoglalkoztatási programjuk sokoldalúságára

Forrás: Kiss Annamarie

A mindössze 700 lelkes községben 2010 óta foglalkoznak a közfoglalkoztatáson belül virágneveléssel. Kezdetben egy fóliasátruk volt, majd az évek alatt elkezdték ezt fejleszteni. Ma már 6 darab fóliasátorban közel 100 ezer tő virágot nevelnek, amelyek dugványait Hollandiából vásárolják.

– Ötödik éve van lehetőségünk arra, hogy tiszavasvári burgonyát, hajdúdorogi vöröshagymát és esztári savanyú káposztát osszunk valamennyi lakosunknak. Ezeket mind a virágainkért cserébe kapjuk a településektől – emelte ki a polgármester. A felsoroltakon túl bárándi száraztészta és rozsályi alma is került már a helyiek asztalára barterezés útján. Mindezek mellett pedig tiszagyulaházi virágok díszítik többek között Hajdúböszörmény, Újtikos és hamarosan Derecske és Berekböszörmény köztereit is.

Jelentős mérföldkőként élték meg, amikor 2018-ban megyei közfoglalkoztatási kiállítást rendezhetett meg a község. Ezt korábban csak városok tartották meg. Végül 50 település fogadta el a meghívást és vett részt a község központi rendezvényterén, a Gólyatéren megtartott programon. – Fontos kiemelni azt is, hogy a közmunkaprogram így is elérte az eredeti célját, hiszen korábban 40 fővel kezdtük, idén már csak 13-an dolgoznak benne. Sokaknak sikerült idővel teljes munkaidős állást találnia – mutatott rá Mikó Zoltán.

A virágnevelésen kívül működtetnek varrodát, amely két család számára jelent megélhetést, valamint foglalkoznak csilipaprika termesztésével és csiliszószok készítésével is. Még a világ legerősebb fajtájával is foglalkoznak. Nemrég betoncserepek előállításába kezdtek, amelyekből már 180 darabot ki is tudtak helyezni köztereikre.

Bekecs Sándor