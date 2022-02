Éves közgyűlését tartotta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Debreceni Területi Bizottsága (DAB) szerdán a DAB-székházban. Az ülésen beszámolók hangoztak el a bizottság és munkabizottságai előző éves munkájáról, illetve több kitüntetést is átadtak.

– Egy olyan, majd 2 évszázados intézmény életében, mint a Magyar Tudományos Akadémia, különösen fontos, hogy az egész országban látható legyen. Az akadémia a fő felelőse tudomány világa és a társadalom közötti kötelék megteremtésének és ápolásának - hangsúlyozta videóüzenetében Freund Tamás, az MTA elnöke, aki kiemelte: az értékteremtő munkában elengedhetetlen a napi szintű közös gondolkodás, a célok iránti elköteleződés, amelyben kiváló partnerek és helyi bázisok a területi bizottságok.

Az elnök kiemelte, hogy a termékeny munkavégzés biztonságos körülményeinek megteremtésére a koronavírus-járvány idején fejlesztették a területi bizottságok informatikai hátterét. Ma már minden székházban elérhetőek azok az eszközök, amelyekkel online rendezvényekhez, konferenciákhoz csatlakozhatnak a tagok. A tervek szerint, idén tovább folytatódik az informatikai hálózati kapcsolatfejlesztés, amelyre 50 millió forint áll az MTA rendelkezésére.

Páles Zsolt, az MTA DAB elnöke a debreceni bizottság előző évi munkájáról szóló beszámolójában bemutatta többek között az állományi munkatársak és a tagok létszámának alakulását, a különböző tudományos pályázatok eredményeit és a megvalósult rendezvényeket is.

– Tavaly befejeződött a Berényi Dénes konferenciaterem felújítása. Ez egy olyan modern helyiség, ahol a legkorszerűbb eszközök segítségével, akár 20 fő részvételével is lehet online kapcsolatot teremteni a világ bármely részével - számolt be az elnök. Hozzátette, tavaly egy defibrillátort is beszereztek a székházba.

Idén szeretnék az emelet világítását korszerűsíteni, a Holló László termüket felújítani, további informatikai fejlesztéseket eszközölni, illetve a székház akadálymentesítését folytatni. Továbbá a szálláshelyüket fejleszteni, az épület pincéjét és kertjét rendbe tenni. A 4 millió forintos költségvetési keretüket 10 százalékkal növelték erre az évre.

– A Bolyai Kutatási ösztöndíj idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, ennek alkalmából egy Bolyai-napot szervezünk május első hetében - emelte ki Páles Zsolt.

A közgyűlésen elismeréseket is átadtak. DAB Pro Scientia díjazott lett Kun Ferenc (DE TTK Fizikai Intézet) és Paragh György (DE ÁOK Belgyógyászati Intézet), DAB Plakettet vehetett át Hajdu Lajos (DE Matematikai Intézet), Kovács Béla (DE MÉK Élelmiszertudományi Intézet), Panyi györgy (DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) és Pusztai Gábor (DE BTK Néderlandisztika Tanszék). DAB Elismerő Oklevélben részesült Cserép Zsuzsanna, az MTA DAB Klub közművelődés-szervezője.

BS