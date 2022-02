A Debreceni Karitatív Testület Petőfi téri raktárából dobozszámra élelmiszereket, zsákszámra pedig ruhákat hordtak fel szombat délelőtt. Két jól megrakott kisbusz indult útnak az ukrán határhoz az adományokkal.

Fotó: Molnár Péter

A pakolásból Papp László polgármester is kivette a részét. Debrecen első embere hangsúlyozta, a háború minden tekintetben elfogadhatatlan, nem megoldás.

Amit tárgyalásokkal nem lehet elrendezni, azon a háború csak tovább ronthat. Magyarország és Debrecen is abban érdekelt, hogy ez a konfliktus az orosz és ukrán felek között minél hamarabb tárgyalásos úton rendeződjön

– húzta alá. Kijelentette, Debrecen városa együttérez Ukrajna polgáraival, megteszik a szükséges intézkedéseket. – Debrecen városa gyűjtést szervezett, folyamatosan kapcsolatban vagyunk a határmenti települések polgármestereivel – tudatta. Papp László kitért arra is, a menekülthullám vonatkozásában a helyi védelmi bizottsággal és a Honvédelmi Minisztérium szerveivel kapcsolatban állnak, amennyiben szükség van rá, Debrecen is szálláshelyet biztosít. Mint mondta, nagyra értékeli a Debreceni Egyetem azon döntését, amellyel a kollégiumi szabad kapacitásaikat felajánlották a menekülthullám kezelése érdekében.

Fotó: Molnár Péter

Továbbra is lehet felajánlásokat tenni, gyűjtőpontot helyeztek ki az Auchanban, valamint a Kölcsey Központban is nyitnak egyet. Széles Diána alpolgármester, a Debreceni Karitatív Testület társelnöke elmondta, főként ruhákra, takarókra, tisztálkodási szerekre, élelmiszerekre, bébiételre, pelenkára és popsitörlőre van szükség. Tudatta, Beregsurányra viszik most a csomagokat, onnan öt településre szállítják tovább az adományokat. Főként nők és kisgyermekek érkeznek a melegedőkbe, az átmeneti ott-tartózkodás idejére szükségesek a takarók, ruhák, a gyerekeknek foglalkoztatók és a játékok.

KD