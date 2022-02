A debreceni kosárlabda-utánpótlásképzés figyelemre méltó hagyományokkal rendelkezik, kezdetei egészen az 1970-es évek közepéig nyúlnak vissza - írja közleménye elején a deac.hu. Az évtizedeken átívelő kemény munka, a kiemelkedő eredmények és a szakemberek erőfeszítései révén 2020 januárjában az utánpótlásműhely államilag elismert, kiemelt sportakadémiai minősítésben részesült. A titulus vadonatúj távlatokat nyitott meg a cívisvárosi kosárlabdázás előtt, a DEAC Kosárlabda Akadémia a kelet-magyarországi régió legnagyobb utánpótlásképző központjává vált.

Az akadémia az oktatásra is kulcskérdésként tekint, a Debreceni Egyetemmel való együttműködés értelmében az általános iskolától egészen a felsőoktatásig ívelő életpályamodellt kínál növendékei számára. Dr. Bács Zoltán kancellár első felszólalóként kiemelte az elmúlt évtizedekben az egyetem körül kialakuló sportinnovációs rendszer fontosságát, melynek egyik fontos partnere a DEAC, majd kitért az akadémia és a Balásházy együttműködésére is.

- A kosárlabda akadémia nagyszerűen látja el a sportszakmai feladatokat, de ezek mellett nagyon fontos az iskolákkal való együttműködés. Ennek egy fontos eleme a Debreceni Egyetem Balásházy János gyakorló technikuma, gimnáziuma és kollégiumával kötött megállapodás.

Fontos megemlíteni az intézmény infrastrukturális fejlesztéseit is, hiszen az iskola udvarán fog épülni egy sportcsarnok, mely a későbbiekben az egyetem tulajdonába kerül majd.

Forrás: Kiss Annamarie

Dr. Jávor András a város, az egyetem és a DEAC példátlan együttműködési rendszeréről beszélt, mely kiváló életpályamodellt teremt mindenki számára. – A Debreceni Egyetem célja a fiatalok számára egy élethosszig tartó perspektíva teremtése, általános iskolától az időskori senior sportig, így végig tudjuk követni az életüket. A Debreceni Egyetem mindig figyelt arra, hogy a sportolók az élet minden egyéb területén megtalálják a helyüket. A mentorprogram segít a sajátos problémák leküzdésében, ebben is felelősséget vállal az Akadémia, ami példaértékű lesz - zárta szavait a DEAC elnöke.

A Balásházy 2009-ben került egyetemi fenntartásba, amikor egy új korszak kezdődött, hiszen többek között a sport, mint képzés is megjelent az iskolában. - Debrecenben három kiemelt akadémia van, különböző sportágakban, ami egyedülálló az országban. Szerettük volna a sport lehetőséget bővíteni, ezért jelent meg újra a technikum a képzésben. Ez egy öt éves képzés, ami érettségit és szakmai végzettséget is ad, és az emelt szint miatt egyenes út nyílik diákjainknak az egyetemre, mellyel egyfajta életpályát ajánlunk a gyerekeknek, amivel tíz évre tervezhetnek - foglalta össze az iskola és az egyetem kapcsolatát Filep Miklós igazgató, majd kitért az akadémiával való megállapodásra is. - Iskolánkban egy akadémiai sávot hoztunk létre, melynek köszönhetően délelőtt az edzéseket szabadon látogathatják a sportolók. Az egyedi felületnek köszönhetően nem maradnak le a diákok, mivel az órák teljes tananyaga online, bármikor elérhető, ezután már csak a saját szorgalmuktól függ, hogy mit sajátítanak el. Mi csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha ők is sikeresek - zárta szavait az intézményvezető.

Becsky István, a DEAC KA ügyvezető-sportigazgatója elmondta, hogy külföldi modell alapján igyekeznek bonyolítani a sportolás és a tanulás összehangolását. - Rengeteg gyerek sportol Debrecenben, de amikor beindul a tanulás, rengetegen lemorzsolódnak, ennek az elkerülése miatt fontos az iskolával kötött megállapodásunk. Az iskolával már régóta jó a kapcsolatunk, az első osztályú csapat keretében jelenleg hárman is a Balásházyban tanulnak, de számos akadémistánk is az intézménybe jár.

A sikeres kettős életpálya modellt bizonyítja, hogy huszonhárom válogatott játékos került ki az akadémiánkról, bízunk benne, hogy ez a szám csak nőni fog az együttműködésnek köszönhetően.

Forrás: Kiss Annamarie

A sajtónyilvános esemény utolsó felszólalója Ságodi Róbert volt, aki a Balásházy tanulója, s emelett az akadémia egyik legnagyobb tehetsége. A 17 esztendős játékos már Jorgosz Vovorasz érdeklődését is felkeltette, így bekerült a DEAC-Tungsram keretébe is.

- Ez a megállapodás nagyban megkönnyíti a dolgomat, nem kell választanom a tanulás és sport között, mindenki támogat ebben. Az idei szezonban felkérést kaptam az NB I./A-csoportos keretbe, igy ez több edzést és hiányzást eredményez, de az online tananyagnak köszönhetőben ez nem jelent számomra problémát. Mindig reális célokat tűzők ki magam elé, amiket próbálok minél hamarabb megvalósítani. Az egyik, hogy a felnőtt csapat oszlopos tagja legyek, illetve bekerüljek a korosztályos válogatott keretbe, amint ezeket elérem, már az új céljaim lebegnek a szemeim előtt -zárta szavait a tehetséges hátvéd.