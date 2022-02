A cívisvárosban tett kétnapos útja során a Debreceni Egyetemre is ellátogatott pénteken Désirée Bonis. A Holland Királyság magyarországi nagykövete megismerte az intézmény oktatási-képzési kínálatát, valamint találkozott a Bölcsészettudományi Kar Néderlandisztika Tanszékén tanuló diákokkal is, számolt be a hirek.unideb.hu.

A nagykövetet a Főépületben Bartha Elek oktatási rektorhelyettes fogadta, aki ismertette az egyetem történetét, emellett beszámolt az intézmény oktatási-képzési struktúrájáról. A nemzetközi kapcsolatokról szólva kiemelte, hogy a több mint 120 országból érkező, az egyetem angol nyelvű képzésein tanuló mintegy 7 ezer diák között szép számmal találhatóak Hollandiából érkezett hallgatók is.

Désirée Bonis 2021 szeptemberétől látja el nagyköveti tisztét, és a mostani az első alkalom volt, amikor Debrecenbe látogatott.

- Fontos számomra, hogy Budapest mellett az országot és annak második legnagyobb városát is megismerjem – mondta az egyetemi portálnak a nagykövet.

A diplomata elsőként Papp László polgármesterrel találkozott, majd megbeszélést folytatott a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel, ezt követően érkezett a Debreceni Egyetemre.

Magyarország és Hollandia kapcsolata a kálvinista hagyományokra építve hosszú évszázadokra tekint vissza, amelyet továbbra is ápolni kell, ennek érdekében júniusban Debrecen ad majd otthont a holland-magyar üzleti fórumnak

– tájékoztatott Désirée Bonis.

A nagykövet megbeszélést folytatott Csatár Péterrel, a Bölcsészettudományi Kar stratégiai és gazdasági dékánhelyettesével a holland nyelv és kultúra oktatásáról. A megbeszélésen elhangzott, hogy a holland nyelv oktatása több mint 20 éves múltra tekint vissza a Debreceni Egyetem bölcsészkarán, amelynek Néderlandisztika Tanszékén anyanyelvi lektorok bevonásával végezhetik a hallgatók tanulmányaikat holland alapszakon, tanárszakon, illetve az alapszak elvégezését követően holland-magyar fordító- és tolmács szakra is jelentkezhetnek.

A nagykövet a megbeszélést követően felkereste a Néderlandisztika Tanszéket, ahol oktatókkal és hallgatókkal is találkozott. Szó volt a tanszéken folyó kutatásokról, a képzések és az órák felépítéséről, illetve a különböző kulturális programokról. A hallgatóktól elsősorban arra várt választ, hogy miért választották a néderlandisztika szakot, és miért jó holland szakosnak lenni, emellett arra is kíváncsi volt, hogy milyen terveik vannak a diákoknak a diploma megszerzését követően.

A holland diplomata debreceni programja a Nagytemplomban tett látogatással, valamint a Református Kollégium előtti téren álló, holland vonatkozású Gályarabok emlékoszlopánál zárult.