– Debrecen önkormányzata természetesen nyomon követi a háborús konfliktus eseményeit és annak következményeit. Kapcsolatban vagyunk mind a Honvédelmi, mind a Belügyminisztériumhoz köthető szervezetekkel. Igazodunk a folyamatokhoz, és biztosítjuk mindazokat a feltételeket, ami az esetlegesen felmerülő problémák esetén szükségesek – mondta a Napló érdeklődésére Papp László polgármester pénteken délután.

Pósán László országgyűlési képviselő is beszélt az ukrán válságról a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Szervezete új székházának átadásán tartott sajtótájékoztatón pénteken, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján. Az országgyűlési képviselő szerint a jelenlegi helyzetben ugyanaz történik Ukrajnában, mint az 1950-es évek szovjet megszállása alatt hazánkban.

– Mi magyarok a 1956-os események tükrében együttérzünk Ukrajnával, mivel az ő sorsuk valahol a mi sorsunk is. De azt is látnunk kell, hogy Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia. Semmilyen formában nem szabad becsatlakozni a folyamatokba. A baloldal azt erőlteti, hogy katonákat küldjünk a háborús övezetbe, de mint tudjuk, a hazánkban élő kommunisták mindig is kiszolgálták gazdáikat. Legyenek azok Moszkvában, Washingtonban vagy Brüsszelben – tette hozzá.

Posán László a megemlékezés kapcsán elmondta, tanulnunk kell a történelemből és a múlt veszteségeiből. – Magyarországnak a saját érdekeit kell biztosítani és a magyar emberek biztonságát kell minden elé helyezni. Ez a mostani konfliktus nem a mi háborúnk. Tiszteletben kell tartani az országok szuverenitását, és ehhez békés előrelépésre van szükség. A háború nem megoldás.

HL