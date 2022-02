Még több zöldterületet alakítanak ki, megalakul a Future of Debrecen Akadémia, folytatódik a fásítási és a Civaqua-program, új applikációkat vezetnek be. Ezekkel a címszavakkal jellemezhetőek leginkább az idei fejlesztések.

Balázs Ákos alpolgármester a környezetvédelem és a városüzemeltetés költségvetését ismertette hétfőn a Nagyerdei Víztoronyban. Elmondta, hogy városüzemeltetési kiadásokra 3 milliárd 780 millió forintot, a zöldterületi kiadásokra pedig 3 milliárd 180 millió forintot szántak, ami csaknem két és félszeres növekedés 2018-hoz képest. Elindítják a Future of Debrecen Akadémiát, valamint a Debreceni Egyetemmel és a Future of Debrecen mozgalommal közösen elkészítik Debrecen innovatív környezetvédelmi programját. Elkezdődik a véderdősítés, az új zöldterületeken közösségi tereket hoznak létre, de a közlekedésben és a papírmentes ügyintézésben is lesznek változások.

A debreceniek ötvenéves álma válik valóra, ugyanis nagyon régóta szeretnék, ha el tudnák hozni a Tisza vizét Debrecenbe. Ez az év második negyedévében valóra válik, hiszen elindul a kivitelezés

– szögezte le Balázs Ákos alpolgármester. Hozzátette: 700 millió forint van rá, hogy továbbtervezzék a programot egészen a Vekeri-tóig.

Százmilliók, fákra

Beszélt arról is, hogy ebben az esztendőben elkezdődik a véderdősítés, ezzel a Vezér utca térségében 90, a Vértessy-kúria melletti területen 635 fát, a Vincellér utca térségében 13 ezer 800 erdészeti csemetét, a Derék utca térségében 6200 csemetét fognak ültetni. Folytatódik az Ültessünk tízezer fát! program, ennek kapcsán remélhetően év végére 2000 kis fánál és 40 ezer erdészeti csemeténél tart majd a kezdeményezés, amire összesen 200 millió forintot fordítanak.

Kiemelte: a város fejlesztésekor fontos szempont volt, hogy javítsák a zöldterületek minőségét és a lakótelepeken élők helyzetét. A megújuló zöldterületeken sok közösségi helyet hoztak létre, ahol szabadidős programokat tudnak szervezni a debreceniek, emellett a Zöld város program részeként 900 fát ültetnek a lakótelepeken.

Zöldül a közlekedés is

2009 után 2022 elején ismét frissült a közösségi közlekedés autóbuszparkja: januárban 34 Euro 6E-s motorú Mercedes busz állt a debreceniek szolgálatába, 2024-ig pedig a teljes flotta megújul. Ezzel tovább javul a város levegőjének minősége, mivel a károsanyag-kibocsátás további 17 százalékkal, míg a levegőbe kerülő szálló por mennyisége a jelenlegi értéknek további 50 százalékával csökken. A kormánnyal együttműködve Debrecen elsőként csatlakozott a Zöld Busz Projekthez, ezzel tavaly szeptemberben a debreceniek elsőként próbálhattak ki egy teljesen elektromos meghajtású buszt.

Most elérkezett a következő állomás, tavasszal ugyanis áll 12 teljesen elektromos meghajtású autóbusz áll forgalomba.

Felidézte azt is, hogy két évvel ezelőtt indult el a parlagfűkommandó és a parlagfűvel szennyezett területek drónos megfigyelése, és idén az előző évekhez hasonlóan veszik fel a harcot a pollenek ellen.

Várják a hívásokat

Már tesztelik azt a call centert, ami április elejétől áll majd a debreceniek rendelkezésére a város zöldügyeivel kapcsolatban. – A lakosok első körben a polgármesteri hivatal zöldterületi osztályát érintő problémákkal kereshetik majd kollégáinkat. Ezt a későbbiekben kibővítjük a városüzemeltetési osztály feladatkörével. Telefonálhatnak például faültetéssel, gallyazással, parlagfűszennyezéssel, illegális hulladéklerakókkal, játszóterekkel, kondiparkokkal kapcsolatban – fejtette ki a politikus.

Papírmentes ügyintézéssel

Az okos megoldás nem korlátozódik a lakossági hívásokra, a városüzemeltetés munkatársai ugyanis ezentúl digitálisan, az Okos Városüzemeltetési Applikáción keresztül intézik a Debrecen zöldterületein megoldandó feladatokat, a probléma jelzésétől kezdve a vállalkozó irányába, a teljesítési igazoláson át egészen a számla kiállításáig.

Elkészül Debrecen Zöldterületi Katasztere, ami azt jelenti, hogy még idén minden fát, szemetest, padot digitalizálnak.

Ez teremti meg a lehetőségét annak az applikációnak is, amelyben a debreceniek örökbe tudják majd fogadni a lakókörnyezetük közvetlen közelében található fiatal fákat. Ez az applikáció is elindul az idén

– tudatta Balázs Ákos.

Fontos, kisebb terek

Balázs Ákos rámutatott arra is, hogy az Egyetem sugárút és a Bethlen utca fejlesztései már megkezdődtek, itt is szeretnének zöldterületeket létrehozni, elsősorban a buszmegállók környékén. Az ezen kívül eső részek zöldítésére 10 millió forintot biztosít a költségvetés – jegyezte meg.

A Vénkertben található közösségi kert a helybéliek összefogásnak köszönhetően 2021-ben a Magyarország legszebb konyhakertje címet is elnyerték. – Ez egy követendő példa – tette hozzá a politikus, ezért a kezdeményezés mintájára idén még egy közösségi kertet alakítanak ki. A debreceni kutyagazdák és a négylábúak sem maradnak ki az idei költségvetésből: két új kutyafuttatót építenek, mindkettőt lakótelepi környezetben.

Debrecen város közgyűlése a csütörtöki ülésén tárgyalja az idei költségvetésről szóló előterjesztést.

