Botlik Mártont köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Nagy Tibor polgármester és Hajnalné Pénzes Edit alpolgármester asszony a közelmúltban. Marci bácsi nagyon örült az emléklapnak, melyet Orbán Viktor miniszterelnök írt alá, és az önkormányzattól kapott ajándékcsomagnak is. Az ünnepelt a feleségével együtt fogadta csökmői otthonában az őt köszöntő községi vezetőket. Marci bácsinak nagy öröm, hogy nevét nemzedékeken keresztül viselik a család férfi tagjai. Az ő édesapját és nagyapját is ezen a néven anyakönyvezték annak idején. Jelenleg pedig egy időben négy Márton él ugyan­azon a néven: ő, a kilencvenéves családfő, az idősebbik fia, egyik unokája és dédunokája is. A legifjabb Botlik Márton 2016-ban született, a legidősebb Botlik Márton nagy örömére.

B. Kiss Andrea



Fotó: Botlik Márton-archív