Egymás kezébe adják a kilincset az újirázi Körösvirág Vendégházban megszállók – a falusi szálláshely 2020 nyarán nyitotta meg a kapuit. Teljesen újonnan induló zöldberuházásként a Széchenyi 2020 programban valósult meg, és ékes példája annak, hogy működik a falusi turizmus a bihari térségben. Bő másfél év tapasztalatáról Bartyik Renáta, a Falusi Turizmus Országos Szövetsége által négy napraforgósra minősített vendégház tulajdonosa beszélt a Naplónak.

Elmondta, hogy minden várakozásukat felülmúlta, sőt mások (negatív) véleményét is leszorította a siker, amit ma már magukénak tudhatnak. Már a megnyitást követő napon szállást kértek a vendégházban, azóta pedig töretlen a népszerűség. Renáta azt mondja, a kezdeti nehézségek alapját a bizonytalanság adta, hiszen kezdő vállalkozóként sok kérdés megfogalmazódott benne.

Hasít a vidéki turizmus

– A félelmem alapját az adta, hogy nem volt elképzelésem arról, milyen módon válik vonzóvá a vendégházunk. A Körös folyó közelsége nyilván csalogató a kirándulók számára, de azért mégsem a Balaton környékén élünk, hanem a bihari térségben – osztotta meg a vendégház tulajdonosa. Renáta egyhamar belátta: aggodalomra nincsen oka, akadnak látogatók, és még csak nem is feltétlenül a környékbeliek közül.

– A vállalkozás indulásakor arra törekedtünk, hogy a falusi életet, a régi időket idézzük meg a vendégházzal. Úgy alakítottuk ki, hogy egy hosszú parasztházra hasonlítson a szálló. Szerencsére azt tapasztaljuk, hogy többeknek tetszik ez a stílus. Fogadtunk vendéget az ország különböző pontjairól, járt nálunk vadásztársaság, kiránduló nyugdíjascsoport, de bérelt szobát nálunk olyan tízfős kajakoscsoport is, akik Körös­szakáltól a torkolatig eveztek, és Újiráz így éppen félúton volt nekik. Olyannal is találkoztunk, aki a szomszédos település falunapja miatt keresett szállást a környéken, és vannak, akik az egyéb szolgáltatások miatt bérelnek helyet. A konyha például helyszíne volt baráti találkozóknak. Az udvar is jó lehetőségeket rejt magában, szalonnasütést, bográcsozást is tarthatnak ott a társaságok. A tapasztalataink szerint kényelmes lehetőség a szálláshely annak, akinek a helyi idősotthonban él hozzátartozója, de messziről utazik a településünkre, továbbá azoknak a munkásoknak, akik a bihari térség fejlesztésein dolgoznak – mondta. A legnagyobb nehézséget így tehát nem az érdeklődés hiánya okozta, annál inkább a járványügyi helyzet.

Azzal a helyzettel pedig nem volt mit kezdeni: az egész ország bezárt, így a vendégház is szüneteltette a működést. Ha másra nem, a jövőbeli tervek kidolgozására jó volt az üresjárat.

– Nemrégen téliesítettük a filagóriát, hogy a hideg hónapokban is kellemesen tölthessenek időt az udvaron a vendégek. Most már fedett, fűtött helyet bérelhetnek. Emellett készíttettünk egy népi jellegű fa képkeretet, mely szelfipontként működik a szálláshely előtt. Az elképzeléseink között egyebek mellett játszótér és sporteszközök beszerzése, valamint fadézsa vagy szauna megvalósítása szerepel. Engedélyek és tőke is szükséges hozzájuk, így ezek jelenleg csupán tervek – tette hozzá.

BBI