Az előző év az átszervezésé volt, az idei minden bizonnyal a hagyományteremtésé lesz a cívisváros kulturális életében. A részletekről Puskás István alpolgármester tájékoztatott a napokban a nemsokára megnyíló Csokonai Fórum épületében.

Ebben az évben is fontos cél lesz, hogy a debreceni könnyű­zenei élet minél magasabb minőségben legyen jelen.

Folytatódik a könnyű­zenei támogató program, továbbra is működik majd a vidék egyetlen Hangfoglaló Pontja, amely a kezdő zenekarokat segíti abban, hogy karrierüket építsék. Fejlődnek a könnyűzenei terek: idén az Újkertben egy próbaterem és stúdió is készül, a Rocksuli pedig a pécsi fesztivál mintájára március 26-án megrendezi az első Made in Debrecen Fesztivált.

Tar Sándorra is emlékeznek

Magyar és nemzetközi összefogással a Tavaszi Kortárs Művészeti Fesztiválnak is helyt ad majd Debrecen, valamint első alkalommal tervezik megrendezni a Zsidó Kulturális Fesztivált. Az adventi időszakban a Szakrális Művészeti Fesztivál is útjára indul. – Debrecen lesz az első város, amelyik bemutatkozhat a fővárosi Magyar Zene Házában, erre a találkozóra is izgalmas programokkal készülnek a város zenei képviselői – fogalmazott az alpolgármester. Április 5. és 14. között Tar Sándorra emlékeznek majd Debrecenben, ennek részeként emlékpontot is avatnak majd, valamint kiállítással, filmmel, konferenciával és könyvbemutatóval készülnek, a megemlékezés tavaly a pandémia miatt maradt el.

Fontos évfordulók sora

Méliusz Juhász Péter születésének 450. évfordulóját is ebben az esztendőben ünnepelhetik majd a kultúrát kedvelő debreceniek. Ismét lesz Költészeti Fesztivál, Ünnepi Könyvhét, Irodalom éjszakája, Térey-könyvünnep és Debreceni Irodalmi Napok. A Méliusz Könyvtár olvasói klubhálózatot kíván szervezni, ez lesz az ODEN, vagyis a Olvass, Debrecen! mozgalom. Puskás István végül a következő év terveit is összegezte. – Fontos évfordulók és emlékévek lesznek 2023-ban is, melyekre már most készülünk: Csokonai 250, a Himnusz 200, Petőfi 200 és Borbély Szilárd 60 évvel azelőtt született.

SZD



Borítókép: Napló-archív