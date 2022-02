Bánki András 2011 óta tölti be a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesületének (Depolit) elnöki tisztségét. A jelenleg doktori disszertációját író politológus lapunknak nyilatkozott a civil szervezet nemrég elindult videósorozatáról, a projekt fontosságáról, illetve az egyéb kezdeményezéseik mögött álló népnevelői szándékról.

Illusztris vendégek



A 30 éves szakember idén januárban osztotta meg első elemzői videóját, mely neki és az egyesületnek egyaránt egy meghatározó program hivatalos útnak indulását jelentette. – Maga az egyesületünk 2004-ben alakult. Mindig is voltak politikával, közélettel kapcsolatos rendezvényeink, ismeretterjesztő találkozóink, ahová neves politikusokat hívtunk – többek között – azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a fiatal hallgatók megtanuljanak kérdezni. Gyakorta megfigyelhető ugyanis, ha belép egy politikus a terembe, érinthetetlen személyeknek hiszik, mert körülveszi őket egy bizonyos aura, ez pedig elbizonytalanítja a kérdezőket. Miközben a politológusok szakmájához a kritikus kérdésfeltevés mint képesség alapvetően hozzá kell, hogy tartozzon – emelte ki Bánki András. Hangsúlyozta,

bár magát az egyesületet is politológusok alapították, minden politikatudomány iránt érdeklődő hallgató csatlakozhat hozzájuk, eseményeiken pedig bárki részt vehet.

Az elmúlt 18 évben olyan illusztris helyi, valamint országos politikai személyek is tiszteletüket tették már összejöveteleiken, mint Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, vagy Barcsa Lajos alpolgármester. Sőt, egy ízben Orbán Viktor is ellátogatott a Depolit rendezvényére.

Újszerű kezdeményezés



A koronavírus miatt azonban az elmúlt két évben nem tudtak újabbakat szervezni, így egy új, alternatív módon igyekeznek eljutni a hallgatósághoz. – Megpróbáltunk valami olyan utat keresni, amely alapján személyes találkozások nélkül is fel tudjuk magunkra hívni a figyelmet. A videósorozat talán a legjobb módja ennek. Bárki küldhet be kérdéseket számunkra, kommentelhet a tartalmak alá, kommunikálhat velünk, ajánlhat témákat. Ezzel is erősíteni kívánjuk az interaktivitást. Fele-fele arányban, kétszer egy héten a közélettel, illetve politikával, tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozunk. Ez nemcsak száraz előadásokat jelent, látványos idővonalakat, grafikonokat használva igyekszünk, igyekszem átadni a hasznos információt. Egy remek példa erre az ukrán–orosz konfliktusról készülő anyagunk, melyben egészen újszerű aspektusból fogjuk megközelíteni a témát. Vannak kárpátaljai hallgatók, akik egyben ukrán állampolgárok is, és az ő szemszögükből szeretnénk megvitatni az eseményeket. De országos, illetve helyi vonatkozású témákról is szót ejtünk majd. Az sincs kizárva, hogy a jövőben közéleti személyek is csatlakoznak majd a műsorfolyamhoz – emelte ki az elnök. Mint elmondta, a Facebook segítségével, apránként építenék fel a projektet, melyhez nagy reményeket fűznek.

Ahogy azt kifejtette, az egyesület egyik fő missziója, hogy a fiatalok számára is érdekessé tegye a politikát.

– Sokan elzárkóznak a politikától. Egyfajta szitokszóvá kezd válni. Nem véletlen, hogy a választásokon is egyre inkább alulreprezentált a fiatal szavazók száma. A videósorozat ugyan az össz­társadalomnak szól, de a projekt része, hogy az egyetemisták figyelmét is fontos közéleti témákra fordítsuk. Jó lenne, ha általunk ezen korosztály közéleti apátiáját is csökkenteni lehetne.

Hiánypótló akció



Az egyesületnek egyébiránt nem ez az első, ifjúságot megszólító, ismeretterjesztő kezdeményezése. A koronavírus előtt a debreceni középiskolákba látogattak el, hogy PadTárs elnevezésű programjuk részeként az egyesületi tagok rendhagyó történelem- és állampolgáriismeretek-órákat tartsanak. Ezeken játékos, interaktív formában ismertették meg 45 perc alatt a diákságot olyan fontos folyamatokkal, mint az Európai Unió működése, a törvényalkotás vagy a magyar választási rendszer. – Sok esetben ez a tananyag része kellene, hogy legyen, ám annyira a tanulmányok végén szerepel, hogy gyakran nem jut rá ideje a 12. osztályosoknak. A történelemoktatás így véget ér a rendszerváltásnál. Ezért is volt hangsúlyos ez a program, amelynek a tanárok, és a diákok is nagyon örültek – összegezte Bánki András.

Péter Szabolcs