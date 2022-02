A hungarikumpályázat a nemzeti értékek, a hungarikumok gyűjtését és népszerűsítését célozza meg. A megyei önkormányzat az idén két célterületre pályázhatott. Az egyik a nemzeti értékek bemutatása és népszerűsítése volt. Ebben nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítése, bemutatóterek kialakítása, valamint rendezvények megvalósítása szerepel. A másik terület a magyar kultúra értékeinek megismertetését célozza meg többkörös, megyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül. Itt általános iskola felső tagozatos és középiskolák diákjainak szervezhetnek versenyt az identitástudatuk megerősítése és a hagyományőrzés ápolása végett.

Bevonják a diákokat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat határidőben, sikeresen benyújtotta pályázatát „Megyénk kincsei” címmel a II. célterületre. A Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság működése óta több mint 100 érték megyei értéktárba történő felvételéről döntött. A korábbi évek rendezvényeinek is kiemelt célja volt, hogy a fiatalokat minél inkább bevonja az értéktárak működési területébe. A II. célterületben előírtak szerint most vetélkedőt terveznek két korcsoport részére: a megyében működő valamennyi általános iskola 6–8. osztálya és a középiskolák 9–12. évfolyama számára, melyre négyfős csapatok jelentkezését várják. Intézményenként több csapat is jelentkezhet.

Az elődöntő írásban kiküldött feladatlapok megoldásával történik majd. A feladatok között a megyében található települési, valamint megyei értékekkel kapcsolatos kvízek, igaz/hamis állítások, képfelismerések szerepelnek. A beérkezett feladatlapok értékelését követi a középdöntő fordulója, melynek témája a települési, valamint megyei értékek mellett érinti a kiemelkedő nemzeti értékeket is.

A feladatlapok kitöltésén túl a csapatok további dolga, hogy készítsenek felterjesztő javaslatot települési értéktárba történő felvételre egy, az iskolájuk székhelytelepülésén található olyan értékről, amely még nem szerepel egyetlen értéktárban sem. A döntőbe mindkét korosztályban a legjobb 10 csapatot várják, témája pedig kiterjed a hungarikumok teljes skálájára is: minden területről kaphatnak kérdést a részt vevő gyerekek. A személyes részvétellel zajló fordulóban új típusú feladatok is várhatók. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyta a „Megyénk kincsei” címmel benyújtott pályázatot a múlt pénteken tartott ülésen.

HBN