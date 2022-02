Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be pénteken, hogy megalakult a külügyi operációs törzs, majd a Facebook-oldalán közzétett videóban azt is elmondta, hogy Magyarországtól nagyon sok olyan távoli ország kért segítséget, amelyek állampolgárai munka, tanulás vagy egyéb tartózkodási céllal Ukrajna területén ragadtak. Ezek az országok azt kérték, hogy Magyarország nyisson humanitárius folyosót az állampolgáraik számára. Ennek keretében az Ukrajnában ragadt harmadik országbeli állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be az ország területére, majd egy humanitárius folyosón keresztül a legközelebbi repülőtérre viszik őket - tehát a debrecenire -, ahonnan haza tudnak majd térni. Ennek következtében a debreceni reptér forgalma átmenetileg meg fog növekedni.