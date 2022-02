Az új buszok beszerzésére kérdezett rá Vaszkó Imre (DK) az önkormányzati képviselőtestület csütörtöki ülésén, a költségvetési tervezet tárgyalása során. – 119 buszt cserél le a közlekedési társaság, ez hatalmas tétel. Közbeszerzésen választották ki a típust ki, de csak az Inter Tan-ker tett ajánlatot. Nem lenne szerencsésebb addig alakítani a kiírást, amíg 3-4 típusból választhatnánk? Nem jó üzenet, hogy egyetlenegy típust fényezünk! Láthatnánk, hogy a nyertes jármű mihez képest jó. A megvásárolt alacsony belépésű buszok például nem túl praktikusak az utascsere szempontjából városon belüli közlekedésre – mondta, hozzátéve, úgy tűnik, mintha egyetlen üzleti kör érdekét szolgálná a beszerzés.

Papp László polgármester válaszában hangsúlyozta: a DKV mindkét közbeszerzési eljárása (119 busz, illetve 12 elektromos busz beszerzésére) nyílt eljárás volt, azokon bárki indulhatott. – Olyan műszaki paramétereket adtunk meg a kiírásban, ami másnak is lehetőséget nyújtott ajánlattételre. Szerintem előrelépés az új busz az előző, Volvo buszokhoz képest, amiket muszáj lecserélni. Ugyanakkor szerintem helyzeti előny, ha valaki helyben gyártja a buszokat. Azt tudni kell, hogy a teljesen alacsonypadlós járművek esetén sok rossz műszaki kompromisszumot szükséges kötni, illetve magasabbak a karbantartási költségeik. Az, hogy az alacsony belépésű buszok jók-e vagy sem, szubjektív dolog. Ezt az utazók ítélik meg, és tudtommal Debrecenben nagyon jól fogadták őket. Egyébként Budapesten és a világ számos nagyvárosában közlekednek ilyenek – fejtette ki. Elmondta, a 119 hagyományos buszt önerőből szerzi be a város, a 12 elektromos buszra – melyek teljesen alacsonypadlósak lesznek és május-júniusban érkeznek – kap 1,2 milliárd forint kormányzati támogatást.

– A polgármesteri hivatal dologi kiadásai másfélszeresre nőttek; 2021-ben 820 millió, 2022-ben 1,2 milliárdt forint a tervezett költségük. A közhasznú zöldterületek fenntartása négy év alatt közel négyszeresére emelkedett. Mi ennek az oka? – kérdezte Mándi László (Momentum).

Nőttek a díjak

Szekeres Antal jegyző válasza szerint a hivatal dologi előirányzatának „valamennyi fillére” szerződési kötelezettséggel terhelt, ebben szabad mozgás nincs. Emelkedtek a különböző, például postaköltségek, és bérleti díjakat is kell fizetni, ugyanis a Régi Városháza felújítása miatt az épületből ki kell költözni, a hivatal munkatársai a Petőfi tér 10. és a Simonffy utca 2. szám alatt fognak dolgozni. Nőttek az energiaárak, továbbá idén az országgyűlési választás, a népszavazás, valamint ősszel a népszámlálás költsége is terheli a büdzsét.

– Az új városüzemeltetési koncepcióval beemeltünk olyan részeket is tisztasági és zöldterületi fenntartásba, amik korábban nem voltak, elsősorban kertvárosi és külső területeket. Emellett a minőségi elvárásokat is növeltük, például a parkgondozásban sokkal szigorúbb előírásokat támasztottunk – mutatott rá Balázs Ákos alpolgármester. – A zöldváros program megvalósításával jelentős mértékben nőtt, nő a zöldfelületek nagysága, és ezek sokkal több gondozást igényelnek. Több alkalommal kell munkát végezni, például több kaszálás szükséges, valamint jóval több az élőmunka igényük is, ami a bérköltséget jelentősen emeli. Tehát nagyobb összegeket költünk ezekre, de a források felhasználását is szigorúan ellenőrizzük – mondta válaszában.

SzT