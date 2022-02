Ahogy azt a koronavirus pénteki adatközlése nyomán megírtuk, a beoltottak száma 6 386 416 fő, közülük 6 149 334 fő a második, 3 781 740 fő már harmadik oltását is felvette. 7480 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 746 424 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 100 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 43 066 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 504 055 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 199 303 főre csökkent. 4919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Ma délután és szombaton is folytatódik az oltási akció, amikor időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást – áll a kormányzati portálon.

Az oldal az eddigi megbetegedéseket megyei bontásban mutató térképét is frissítette. Az itt közölt adatok szerint Hajdú-Biharban csütörtökről péntekre 456 esetben mutattak ki koronavírus-fertőzést, a járvány kezdete óta így már összesen 91 802-szer.