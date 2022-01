– Ha madárdalra vágysz, ne kalitkát vásárolj: ültess fát! – tanácsolta a résztvevőknek Váradi Zoltán, a Természettár vezetője. A Future of Debrecen munkacsoport tagja elismerően hozzátette, nem véletlenül állítják fel óvodák közelében az etetőket, hiszen az óvodákban a környezetvédelmi nevelés kimagaslóan jó, és a gyerekek valóban felelősségteljesen és örömmel veszik ki a részüket az állatok védelméből.

– Mutassunk jó példát, hogy van egy közösség, akit érdekel a természet, és annak a védelme. Arra kérjük a madárbarát és természetkedvelő embereket, hogy bármikor, ha erre járnak, töltsék fel az etetőket. Pár marék napraforgón kívül nem kell más, csak egy kis jó szándék – mondta a természetvédő.

Forrás: Molnár Péter

Váradi Zoltántól megtudtuk, a Future of Debrecen programjának köszönhetően több közösségi madáretető is helyet kap a városban. Valamint, a tavasz közeledtével elindítják az odúkihelyezési programot, ami a madarak lakhatását fogja szolgálni.

A Természettár vezetője elmondta, a téli madárvédelemnek vannak aranyszabályai. Például az etetési időszak alatt – amíg be nem köszönt a tavasz – nem szabad üresen hagyni a madáretetőt. A segíteni vágyók napraforgót, diót, almát, sótlan szalonnát, kölest is hagyhatnak a fából készült kis házikóban. Azonban pékárut, sós rágcsálnivalókat, kolbászt és nyers tésztát nem tanácsos adni a szárnyasoknak. A könnyen követhető szabályokra az etetőkre kihelyezett képes tábla is felhívja a figyelmet.

Forrás: Molnár Péter

Az avatás után az óvodás gyerekek a pedagógusok segítségével feltöltötték élelemmel a madarak alkalmi menedékhelyét, majd közösen elszavalták Nemes Nagy Ágnes Hóesésben című versét.

HL