Dr. Szabó Mihály orvos lapunknak elmondta: az elmúlt év végén Körös­szakálban és Körösszegapáti­ban ismert, nem idős férfiak lettek a Covid–19 áldozatai, ez oltakozásra késztetett több embert. Az idő elteltével azonban csökkent a jelentkezők száma. Szavai szerint a fiatalok az oltási lehetőséget nem használják ki. A helyieknek nagy segítség, hogy a települést is kijelölték oltópontnak heti két alkalomra, így nem kell Berettyóújfaluba utazni.

Dr. Szabó Mihály háziorvos | Forrás: Vmirjáncki József

Hajdúsámsonban is csatlakoztak az oltási programhoz, itt dr. Borus László háziorvos azt tapasztalja, hogy aki felvette az első és a második oltást, általában kéri a harmadikat is.

A fiatalok körében még sok az oltatlan. Lehet, hogy beteg volt, kivár, fél az oltástól

– latolgatta.

Optimizmus a számok mögött

Hajdúszoboszlón az országos átlagnál alacsonyabb az 5–11 éves korú gyermekek átoltottsága. A karácsony előtti napokban kezdtek el itt is immunizálni, így most következett el a második adagok felvételének az ideje. A szülők inkább kivárnak még. Három házi gyermekorvos vesz részt a programban, a negyedik debreceni kórházi oltópontra, a gyermekklinikára irányítja a pácienseket. A 12 éves és idősebb korosztályt nem a gyermekorvosok oltják, de a fürdőváros orvosai együttműködnek a felnőttháziorvosokkal is az átoltottság, illetve annak érdekében, hogy a megbontott oltóanyagok ne vesszenek kárba.



– A pandémia jelentkezésekor, illetőleg a felnőtt korosztály oltásának megkezdésekor nagyon sok szülő érdeklődött, hogy a gyermekeik kaphatnak-e vakcinát. Most, amikor lehetővé vált, gyér az érdeklődés – mondta el a Naplónak dr. Szapora Erzsébet gyermekgyógyász. Decemberben itt 13-an kapták meg első oltásukat, január elején 6 új jelentkezőt tartottak számon körzetében az 5–11 éves korosztályból. Azok a szülők, akik beoltatták magukat, a gyermekeiket is beoltatják – mutatott rá Szapora Erzsébet. Ugyanezt tapasztalja körzetében dr. Papp Jenő és dr. Szabó Tímea házi gyermekorvos.

Szapora doktornő és Papp doktor kötelezővé tenné az oltást a 12 éves korosztálynak. Ennek a korosztálynak az oltására már regisztrálni kell, de a felnőttháziorvosokkal is tudnak egyeztetni a szülők.

Szoboszlón a gyermek- és a felnőttháziorvosok együttműködnek ennél a korosztálynál is.



Szabó Tímea doktornő körzetében az 5–11 éves korosztály mindössze 6 százalékának kérték január 6-áig a Covid elleni vakcinát. Itt is a 2. oltások következtek ezen a héten. Biztatja a szülőket, ne várjanak ki, ne várják meg, hogy a gyerekük átessen a fertőzésen. – Most is hoztak húsz gyermeknek való oltóanyagot – mondta dr. Papp Jenő gyermekgyógyász. Az ő körzetében is alacsony, 6-10 százalék az eddigi oltottság. Mégsem pesszimista.

Ez nem ­rossz arány ahhoz képest, hogy nemrég kezdtük e korosztály oltását, s közbejöttek az ünnepek. Nagyon bízom benne, hogy mindenki eljön, nagyon fontos a nyájimmunitás, hogy megakadályozzuk a járványt

– hangsúlyozza. Mindazonáltal nem titok, hogy az oltottak is megkaphatják a koronavírus-fertőzést. – Nekem is van olyan gondozottam, aki két oltást megkapott, s covidos lett. Két nap alatt lezajlott a betegsége – említette Szabó doktornő.

Legelsők között vannak



Tavaly február óta folyamatos az oltakozás Nyíracsádon, az összehangolt csapatmunkát dr. Patai Irén és dr. Koncz Endre háziorvosok irányítják. Könnyebb a vakcinához hozzájutni, hisz nem szükséges regisztráció, elég a háziorvosi rendelőben jelezni a szándékot az oltás felvételére. Patai doktornő elmondta lapunknak, hogy Nyíracsád átoltottság tekintetében a legelsők között van a megyében.

Legnagyobb az átoltottság az 50 év feletti lakosok körében, a 12–18 éves korosztály tagjait minden fronton igyekszünk meggyőzni az oltás szükségességéről, biztonságáról és hatékonyságáról.

Decemberben megkezdődött az 5–11 éves korosztály oltása, ami januárban folytatódik – tudtuk meg Patai doktornőtől. Arról is tájékoztatott bennünket, hogy január első szombatján egész napos oltáson kaphatják meg az előzetesen bejelentkezők az első, második, de akár a harmadik vakcinát is.



A 12–18 éves korosztály tagjai közül az általános iskolás korúak vették fel nagyobb számban a vakcinát. Hajdu Raul már nyáron megkapta az első, szeptemberben a második oltást. Édesanyja, Hajduné Bilák Gabriella elmondta, hogy az oltáspárti családban közös döntés volt Raul beoltása. – Férjem a munkája miatt sok helyen megfordul, én magam is iskolában, gyerekek között dolgozom. A doktornővel való előzetes egyeztetés után a gyerekek és a család biztonsága érdekében döntöttünk Raul oltása mellett. Most, hogy lehetőség van a fiatalabb korosztály oltására is, kisebbik fiunkat is előjegyezzük a vakcinára – fogalmazott az édesanya.

Hajduné Bilák Gabriella túl van a harmadik, nagyobbik fia, Raul a második oltáson | Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Gyulaházi-Nagy Mária hetedikes lánya szintén megkapta már mindkét oltást, s most, hogy lehetőség nyílt rá, a harmadikos Emmát is hamarosan előjegyeztetik.

Most kevesebb a jelentkező



Létavértesen három háziorvosi körzetben, a gyermekorvosi rendelőben és a két általános iskolában érdeklődtünk a település járványügyi helyzetéről, a védőoltásokról. A praxisokban eltérők az oltottsági mutatók.

Egyik helyen az oltatlanok aránya eléri az 50 százalékot, a másik körzetben az első oltást felvevőké több mint 67 százalék.

A védőoltások 75-80 százalékát a rendelőkben, a fennmaradó 20-25 százalékot az oltópontokon kapták meg az emberek. Az oktatási intézményekben ősszel volt egy gyermekek oltását szolgáló kampány, mely nem volt túl sikeres. Az Irinyi János Általános Iskolában a 6–8. osztályosok 20 százaléka kapott oltást. Ennél lényegesen kevesebb volt az oltást kérők száma az Arany János Általános Iskolában. A gyermekorvosi rendelő is élt az őszi oltási lehetőséggel, de a jelenlegi tízadagos oltásra mindössze öten jelentkeztek. A felnőtteknek januárban a LÉT-A-MED egészségcentrum és a háziorvosok oltási akciós hétvégéket szerveznek, melyekhez nincs szükség előzetes regisztrációra.

VJ, DM, TI, KZE, TB