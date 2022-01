Biológus, biomérnök, biotechnológus, földtudományi szakember, geográfus, kémikus, matematikus, vegyész, vegyészmérnök, villamosmérnök – a természettudományi szakok legteljesebb kínálatát, köztük jónéhány duális formában is induló képzést, modern mérnökszakokat, illetve osztatlan tanárképzést is kínál a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara, amely 1949-es alapítása óta a térség meghatározó természettudományi tudásbázisa.

– A TTK folyamatosan bővíti és aktualizálja, a térség gazdaságfejlesztési és munkaerőpiaci igényeihez igazítja képzési és kutatási kínálatát. Már hosszú ideje dolgoztunk az önálló biotechnológia alapképzési szak beindításán, amely a 2022. évi felvételi eljárásban már elérhető karunkon. Az elmúlt időszak pandémiás helyzete megerősítette saját tapasztalatainkat, miszerint egyre nagyobb a kereslet a biológiát és a korszerű kutatási és ipari technológiákat is magas szinten ismerő és használni tudó szakemberek iránt. Az új biotechnológia BSc-képzés kitűnő alapot jelent a karon már sikeresen működő biotechnológia mesterképzéshez, illetve jól illeszkedik a TTK oktatási és kutatási portfóliójába, ahol a természettudományi biológia alapképzéstől a duális formában is elérhető biomérnök MSc-szakig több képzés közül választhatnak a terület iránt érdeklődő fiatalok – fejtette ki a hirek.unideb.hu-nak Kun Ferenc dékán.

A kari vezető hozzátette: az új képzés elősegíti, hogy a Debreceni Egyetem a hazai biotechnológia képzési és kutatási fellegvárává váljon, ezzel elősegítve a további ipartelepítéseket is a városban és a régióban.

– A TTK szakjain nemcsak magas szintű elméleti tudást szeretnénk átadni, de gyakorlatorientált képzéseinkkel lehetőséget biztosítunk arra, hogy hallgatóink olyan készségeket és kompetenciák fejlesszenek ki, amelyekre a munkaadóknak leginkább szüksége van. Ehhez az elmúlt években a kar kiterjedt kapcsolatrendszert hozott létre a régió nagyvállalataival, és gyakorló szakembereket vontunk be az oktatásba, hogy minél jobban figyelembe vehessük a munkaerőpiac igényeit – mutatott rá Kun Ferenc. A dékán hozzáfűzte: ennek köszönhetően már nem csak a mérnökszakokon, de számos természettudományi szakon is beindították a duális képzést, amely a gyakorlatorientált felsőoktatás legteljesebb módja. A kari vezető kiemelte a TTK képzési kínálatának egy másik újdonságát a geoinformatikus mesterképzést is, amelyet ugyancsak a térség iparági igényei hívtak életre, és további lendületet ad a térinformatikai képzésnek és kutatásnak.

Jelentős figyelmet fordít a kar a természettudományos tanárképzésre, osztatlan tanárszakokon jelenleg is több százan készülnek a tanári hivatásra. Illetve ezt jelzi, hogy a Debreceni Egyetem egyike annak a hat hazai felsőoktatási intézménynek, ahol 2022 szeptemberétől elindul az új, ötéves természettudomány-környezettan tanárszak, más néven a z-szak. Az új képzés integrált módon juttatja el a természettudományi ismereteket a diákokhoz. – Az integrált természettudományi tanárnak lehetősége lesz, hogy összefüggéseiben, kontextusában mutassa meg a diákoknak a minket körülvevő világ fizikai törvényeit, biológiai, kémiai jelenségeit és folyamatait – fogalmazott Kun Ferenc.

A magas szintű természettudományi és mérnökképzés mellett kiemelkedő a kar kutatási tevékenysége is.

– A TTK mára a kutatás, a fejlesztés és az innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt. A karon a felfedező alapkutatások és az innovációt célzó alkalmazott kutatások szimbiózisban működnek – hangsúlyozta a dékán. Kun Ferenc megjegyezte: a természettudományos és mérnökszakokon a minőségi tudást nemzetközi hírű kutatócsoportok garantálják, ahol elismert professzorok irányítása mellett a hallgatóik is bekapcsolódnak a kutató-fejlesztő munkába, az így létrejött kutatóműhelyek és kutatóközösségek hosszú évekre, évtizedekre meghatározzák az ifjú tudósok pályáját.

Egyértelmű visszajelzés a TTK magas szintű kutatási és fejlesztési tevékenységéről, hogy a karon működő kutatócsoportok az elmúlt években több milliárd forint támogatást nyertek el, illetve a TTK több kutatóegysége is szerepel a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az 50 legjobb infrastruktúrával rendelkező hazai kutatóhelyet bemutató listáján. A kar egységei közül a Kelet-magyarországi Kémiai Analitikai és Molekulaszerkezet Kutatási Központ, valamint a Debreceni Egyetem és az Atomki közös Anyagtudományi Kutatóhálózata érdemelte ki a Kiváló Kutatási Infrastruktúra minősítést.