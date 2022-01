Papp László hangsúlyozta: a Tócóvölgy fejlesztése átgondolt, régóta tervezett és komplex feladat, mely nem csak a második ütemet érinti.



– Első pillanattól kezdve világossá tettem, közlekedési szempontból a fejlesztés nem terhelheti az első ütemet és a Tócóskertet sem! Fontos, hogy autós közlekedés a két ütem közt nem lesz, csak gyalogos és kerékpáros kapcsolat. A második ütem két ponton csatlakozik a város közlekedési rendszeréhez: észak felé a Kishegyesi útnál, déli irányban a Vincellér utcán keresztül az István úthoz, tehát nem csak a Kishegyesi útra terhelődik rá a forgalma, két irányban lehet elhagyni a területet – magyarázta.



– A beruházásnak hatása van a Tócótól nyugatra eső területre is, a Fészek lakóparkra és környezetére. Innen száznál több aláírással kaptam egy kérést, hogy a második ütem Kishegyesi úti csatlakozását úgy oldjuk meg, hogy ők is könnyebben tudják megközelíteni a Kishegyesi utat. Ezt figyelembe vettük; az egyik kicsatlakozási pont a jelenlegi záporkiöntőnél van, a Tócó túloldalán, és ott megy majd végig az út, ami a Fészek lakópark és környezet kiközlekedését is tudja biztosítani, a tócóvölgyiek szempontjából pedig azért előnyös, mert messzebb van a házaktól – mutatott rá.



A polgármester beszélt az új villamosvonalról is, aminek 2021-ben a nyomvonalterv-tanulmányát elkészítették.

A 3-as villamosvonal a tócóvölgyi és tócóskerti lakótelep között haladna, utóbbit megkerülve tartana a városközpont irányába; egyik végpontja a tócóvölgyi kisállomásnál, a másik a Dobozi lakótelepnél lenne. Így a város nyugati és keleti oldalán egy-egy vasútvonalat összekötve, két nagy lakótelepet „felfűzve” tovább csökkentené a Kishegyesi út forgalmát.



A polgármester emlékeztetett: a fejlesztési koncepcióba illeszkedik a Kishegyesi út korszerűsítése is. Terv szerint – időjárástól függően – 2022 februárban elindulhat az út felújítása, megerősítése, továbbá a Határ úti és Pósa utcai csomópontokban jelzőlámpák telepítése, valamint a Derék utca felé egy külön jobbra kanyarodó sáv létesítése.



– A Tócóvölgy második ütemének zöldterületi fejlesztése mintegy 20 hektárt érint, ebből végig a Tócó mentén egy 2 hektárnyi aktív zöld sávot alakítunk ki, az új lakóterületet a meglévőtől 3,6 hektárnyi zöldsáv választja majd el. A második ütem belső feltáró útja az első ütem szélső házaitól minden ponton legalább 70 méterre lesz.

Egy 3 hektárnyi vadonatúj közpark is létesül, amit összekapcsolunk a Civaqua-programmal; annak második ütemében a város több pontján puffertározó létesül, az egyik itt lesz, a Békás-tónál valamivel nagyobb területen. Mellé rekreációs pihenőparkot tervezünk, kisebb sportpályákat helyezünk el

– sorolta Papp László, hozzátéve, hogy a beruházást a 2021-27-es TOP-forrásokból valósítják meg. – A projekt az önkormányzaté, a területet nem parcellázzuk fel, és nem adjuk el – hangsúlyozta. Az építendő lakásokról még nem tudott pontos számokkal szolgálni, annyit elmondott, hogy

mintegy ezer, ötven négyzetméter körüli nagyságú lakásban gondolkodnak, ezek egy részét az önkormányzat értékesíti, egy része kedvezményes árú bérlakás lenne, legalább 20 százalékkal a piaci ár alatt.



Elhangzott még, hogy a korábbi terveket munkavállalói apartmanházak építésére elvetették, mert a közbeszerzési eljárásban csak rendkívül magas árajánlatok érkeztek be. Távolabbi elképzelések szerint a város keleti és déli részén is megvalósulhat a tócóvölgyihez hasonló önkormányzati bérlakásépítés.

SzT