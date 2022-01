Az elmúlt három napban összesen 45 407 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta 1 553 405 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Ez idő alatt elhunyt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 405 főre emelkedett. A gyógyultak száma 1 280 399 fő, az aktív fertőzötteké pedig 231 601 főre emelkedett. Jelenleg 3903 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 150-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 363 112 fő, közülük 6 101 699 fő már a második, 3 683 719 fő pedig már a megerősítő, harmadik oltását is felvette.

Az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amelyben februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton folytatódik.

Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90%-ra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani.

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. A februári oltási akcióról bővebben itt tájékozódhatnak.

Hajdú-Bihar megyében az elmúlt három napban 2297 újabb fertőzöttet detektáltak, a járvány kezdete óta összesen 81 331-et.