Az új év beköszöntével Tiba István ország­gyűlési képviselő a Napló kérésére értékelte választókerülete 2021-es teljesítményét. Beszélgetésünkkor kiderült, tízből kilenc település sikert sikerre halmoz, nyertes pályázatok révén épülnek-szépülnek, Balmazújvároson azonban vannak gondok – ennek okaira is kitértünk. 2010 óta a Hajdú-Bihar megyei 6-os számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője – 2002 és 2006 között is ő volt –, ebben a térségben kikerülhetetlen téma a hajdúnánási MotoGP-pálya, ennek jövőjéről is szó esett, ahogyan az ez évi teendőkről is.

A koronavírus árnyékában telt a 2021-es esztendő, azonban nem állhatott meg az élet a településeken. Hogyan teljesített tavaly a megye 6. számú választókerülete?

Valóban, a múlt évre is rányomta a bélyegét a koronavírus. A legfontosabb szempont az volt, hogy az önkormányzatokkal közösen mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a települések a lehető legkönnyebben átvészeljék a vírust, illetve próbáltuk elérni azt, hogy a lehető legtöbben oltakozzanak. Ezzel párhuzamosan a polgármestereknek, képviselő-testületeknek fontos volt, hogy ne álljon meg az élet az egyes településeken, hanem befejeződjenek azok a fejlesztések, amelyek még a 2014–2020-as időszakban az uniós pályázatok és a hazai források révén elindultak.

Mennyire voltak eredményesek a települések a pályázati kiírásokon?

A választókerületemhez jó elosztásban tartozik tíz település: öt város és öt falu található itt. Az öt kistelepülés a Magyar Falu Programban, illetve más kiíráson elnyert pályázatait befejezte, vagy éppen zajlanak a munkálatok. A folyamatban lévők közül kiemelem Folyáson az orvosi rendelő építését, hiszen egy háromszáz fős faluban egy 80 millió forintos beruházás igen jelentős.

Talán nem köveznek a polgármesterek érte, ha azt mondom, hogy sikeresek voltak a kistelepülések, hiszen számtalan pályázat megvalósult, ezt érezték az ott élők is.

A polgármesterekkel készülünk a 2021–2027-es TOP Plusz pályázataira is. Már nyíltak meg felhívások, ha az önkormányzatok nem kezdték volna meg a munkát, akkor most hátrányban lennének. Örömmel mondhatom, hogy sikerült segítenem mindegyiküknek, de nyilván ez csak úgy működik, ha a polgármesterekkel együtt lehet működni. Gyakorlatilag a tíz településemből kilenc esetében ezzel nincs is probléma, ennek az eredménye az, hogy még az év végén Hajdúböszörmény és Hajdúdorog további forrásokhoz jutott.

Hajdúböszörményben csaknem tíz utca aszfaltozása, Pródon a közösségi és ifjúsági ház tatarozása fog megvalósulni, Bodaszőlőn szintén útfelújítások lesznek, míg Hajdúdorogon játszótér és kondipark épülhet. Reményeink szerint Polgáron a fürdő fog fejlesztési forráshoz jutni, illetve a református parókia. Sikerült olyan pluszforrásokat hozni a választókerületbe, amelyek a települések fejlődését szolgálják.

Forrás: Molnár Péter

A koronavírus ezek szerint nem fertőzte meg a munkát.

Ha félretehetnénk és elfelejthetnénk azt a járványhelyzetet, ami van – ezt sajnos nem tudjuk megtenni –, akkor azt mondanám, hogy sikeres évet zártak az önkormányzataink, legalábbis a tízből kilenc. Nem tapasztaltam azt, hogy a kilenc településvezető a járványhelyzetre hivatkozva bármilyen fejlesztést elnapolt volna. Maximálisan kihasználták a lehetőségeiket, és az egyeztetésekből kiderült, hogy nagyon jó állapotban van a felkészülés a 2021–2027-es fejlesztési ciklusra. Remélem, sok ilyen év nem lesz, de ami pozitív volt: a gazdaságunk országos szinten fejlődik, olyan intézkedéseket tudtunk hozni a parlamentben, amelyekkel segíteni tudtunk a fiataloknak, a gyerekes családoknak, az időseknek, el tudtuk fogadtatni a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos népszavazási kezdeményezést, tehát számtalan olyan intézkedés született, amelyek nagyon fontosak az országban élők számára.

Utalt arra, hogy a választókerületben egy város kivételével jó az együttműködés. Kimondhatjuk: Balmazújvárosról van szó. Többször fogalmazott már meg nyílt kritikát a városvezetéssel kapcsolatban.

Itt egy olyan faramuci helyzet állt elő már 2018-ban, hogy a város polgármestere kijelentette: a hivatal dolgozói nem adhatnak nekem tájékoztatást, illetve csak rajta keresztül. Úgy gondolom, nem vagyok már óvodás, hogy bárki megtiltsa azt, hogy információhoz jussak a települése érdekében. Ettől függetlenül segítettem a városnak, nagyon sok vállalkozónak, civil szervezetnek, egyesületnek, sőt, segítettem az önkormányzatnak is, mert a belvízberuházás nem valósult volna meg, ha a 40 millió forintnyi többlettámogatást nem kapja meg a város. A köz­étkeztetéshez pluszforrást tudtunk hozni, bölcsődeépítésre mintegy 170 millió forintot nyert a város, útépítésre szintén kapott forrást. Ezekben az esetekben nem kellett az önkormányzathoz fordulnom. A legjelentősebb dolog talán mindezek mellett a népkonyha-szolgáltatás beindítása volt Balmazújvároson. Több mint egy éve a város vezetése ezzel a lehetőséggel nem akart élni, viszont láttam, hogy a választókerületben tízből nyolc településen ez már jól működik, van rá igény, ezért utánamentem, s decemberben sikerült itt is beindítanunk.

Helytelennek tartom, ha egy településvezető az unszimpátiája miatt a saját városával tol ki.

Tudok ellenpéldát mondani, hiszen Polgáron szintén baloldali polgármester van Tóth József személyében, mégis kiválóan tudunk együtt dolgozni a településen élők érdekében. Tisztában vagyunk azzal, hogy a politikai nézeteink nem egyeznek, sok mindent másként gondolunk, viszont mindketten tudjuk, hogy az emberek azért választottak meg minket, hogy képviseljük őket. Ennek eredménye az, hogy Polgár ugyan­olyan sikeresen és dinamikusan fejlődött, mint a többi település.

Normalizálódhat a helyzet Balmazújvárossal?

Nem tartom valószínűnek, pláne annak tükrében nem, hogy per pillanat úgy tűnik, a baloldal országgyűlési képviselőjelöltje a balmazújvárosi polgármester. Nem hiszem, hogy változtatni tudna azon a viselkedésen, amit az utóbbi időszakban megszoktunk tőle. Úgy látom, nem sok remény van arra, hogy ez a helyzet változzon. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy Balmazújvárost elfelejtettem, ugyanúgy segítek a civil szervezeteknek, az egyesületnek, a vállalkozásoknak.

Éleződni fog az ellentét a választást megelőző hónapokban?

Biztos vagyok benne, hogy igen. A balmazújvárosi polgármester egy gyűlöletkampányt folytat egy olyan személy ellen, aki nem indul a választáson, ahelyett, hogy arról beszélne, mi történt a városában. Mi van azzal a megközelítőleg 2 és fél milliárd forinttal, amit itt hagyott az előző városvezetés, és amiből fejleszteni lehetett volna? Milyen elképzelései vannak az elkövetkező időszakra? Nem hiszem, hogy a balmazújvárosi emberek erre a fajta gyűlöletkampányra lennének kíváncsiak, sokkal inkább arra, hogy a népkonyha miért nem indult be korábban, hogy az uszoda mikor fog megépülni, hogy a két önkormányzati cég felszámolásából milyen vagyonvesztése van az önkormányzatnak, vagy hogy miért olyan szinten valósulnak meg a beruházások, amelyek méltatlanok a balmazújvárosi emberekhez. Nincsenek illúzióim, ez a három hónap ebben a rendszerben fog eltelni.

Ha egy kicsit a jövőbe tekintünk, mindig kardinális kérdés a bel- és a külterületi utak állapota. Mely szakaszokon van még teendő ebben a választókerületben?

A mostani TOP pluszos fejlesztések között vannak belterületi útépítések is, ez megint csak minden településen érezhető javulást fog eredményezni. Ha a választókerület összességét nézzük, az elmúlt 4 évben sikerült rendbe tennünk a Tiszacsege felől Újszentmargita, Folyás felé vezető mintegy 12 kilométeres szakaszt, valamint a Balmazújváros–Hajdúböszörmény közötti utat. Tavasszal már kezdődik a Tedej út felújítása – erre már a kivitelezőt is kiválasztották –, s elkezdődik a Hajdúböszörmény és Hajdúhadház közötti út, illetve Hajdúnánáson a körút rekonstrukciója. Ha még Balmazújvárostól a Látóképi csárdáig tartó útszakaszt is megújítjuk, akkor a választókerületben a települések közötti utak nagy része megfelelő állapotban lesz. Természetesen vannak még elmaradásaink, hiszen a Hajdúdorogról Kálmánháza felé menő utat meg kell majd újítani. Mindig vannak még feladatok, de közel sem annyi, mint hét évvel ezelőtt volt.

Forrás: Molnár Péter

A választókerülete legfontosabb, azonban leggyakrabban kritizált beruházása a MotoGP-­pálya megépítése. Miért is kell Hajdúnánásnak ez a pálya?

Tudom, hogy megosztó kérdés, de annak idején biztos azt is mondták, miért kell Magyarországnak Hungaroring, most pedig ha nem lenne, akkor mindenki kudarcként élné meg. A MotoGP legalább olyan népszerű a motorosok körében, mint a Forma–1 az autósoknál. A pálya megépítésével Magyarország úgy kerül fel a világ térképére, amit reklámban megoldani sokkal nagyobb költség lenne. Fontos kiemelnünk, hogy a MotoGP-pálya nem csak arra az évi egy versenyre épül. Ez egy olyan komplex létesítmény lesz, ahol egyéb superbike-, motocross-, gokartversenyek is lesznek. Az elképzelések szerint az év kétharmad részében a pálya valamilyen formában kihasznált lesz, akár a motorosok biztonságos közlekedésének a képzésére igénybe vehető, de például az egyetem is fogja használni különböző műszaki fejlesztések kutatására. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy helyileg azért épül ide, mert a licenc birtoklója ezt a helyet találta alkalmasnak. Ez a beruházás Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyének is egy nagyon jelentős turisztikai fellendülést hozhat, hiszen egy MotoGP-versenyre 50-80 ezer ember látogat el. Az elképzelések szerint legkésőbb következő év tavaszán elkezdődnek a mélyépítési munkálatok, 2023-ra készen kell lennie a motorpályának, 2024-ben pedig MotoGP-versenyt kell rendezni. 2024-től az elkövetkező 10 évre már van szerződésünk a versenyek megtartására. Ez számtalan olyan infrastrukturális beruházást hoz magával, amit nem biztos, hogy megvalósítottak volna ilyen rövid ilyen belül, például meglesz Görbeházánál és Hajdúnánásnál is az autópálya-lehajtó, sőt, a két település között az út felújítása is megtörténik. Reményeim szerint új aszfaltburkolatot kap a Hajdúnánás és Polgár közötti útszakasz, tehát több irányból megközelíthető lesz a pálya.

Milyen célterületekkel, elképzelésekkel vágott neki a 2022-es évnek?

Lesz egy választás, ami általában kampánnyal jár, azt végig kell csinálni tisztességesen. Ez nem jelenti azt, hogy az év első három hónapja csak erről fog szólni. Továbbra is az a feladatom, hogy a településekkel együttműködve segítsem a közösségeket, az életnek mennie kell tovább, emellett a kampány egy pluszteher. Eddig is ott voltam minden településen, elmegyek azokra a rendezvényekre, amelyekre meghívnak, ez nem fog változni. Ugyanakkor természetesen el kell mindenkinek magyarázni – aki megtisztel azzal, hogy meghallgat –, hogy mi ennek a választásnak a tétje. Mik azok az értékek, amiket elveszíthetnek a családok, a települések, ha a baloldal újra hatalomra kerül. S mik azok a fejlesztések, amelyek megvalósulhatnak, ha ez a munka, ez az együtt gondolkodás folytatódik. S mindenekelőtt remélem, hogy végre a következő évben a járványhelyzeten is túl leszünk.

Kiss Dóra