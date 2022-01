A magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességét erősítő akadémiai program támogatásával újabb tizenöt nemzetközi hírű vendégprofesszor vehet majd részt a hazai kutatóközpontokban, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben működő kutatócsoportok munkájában

- olvasható a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) honlapján.



A pályázati felhívásra a három nagy tudományterület - bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok, valamint matematikai és természettudományok - mindegyikéről érkeztek pályamunkák.



A benyújtott pályázatokról az adott tudományterületek szakértőiből álló, héttagú zsűri döntött. A 131 millió forint támogatási keretösszegből a zsűri döntése nyomán 6,3 millió forinttól 14,28 millió forintig terjedő támogatást nyertek el a sikerrel pályázók.



A program támogatásával 3-6 hónapig kutathatnak Magyarországon a sikeresen pályázók. A pályázat keretében legfeljebb havi bruttó 2,5 millió forintnyi támogatást lehetett elnyerni.



A sikeresen pályázó külföldi vendégkutatók közül Lövei Gábor, a dániai Aarhus Egyetem professzora az ökoszisztéma-szolgáltatások és a biodiverzitás felmérésének és védelmének kutatásába kapcsolódik be az Ökológiai Kutatóközpontban.



A programban Prókai László, az University of North Texas Health Science Center munkatársa, a Debreceni Egyetem Biomarker Kutatócsoportjával az emlősretina neurodegenratív folyamatait tanulmányozza.



A sikeresen pályázók között Magyarországon végez majd kutatásokat Herbert C. Wagner professzor, a grazi Institute for Animal Ecology and Landscape Planning kutatója, aki az Ökológiai Kutatóközpontban az emberi terjeszkedés és az ezzel együtt járó környezetátalakító tevékenységet vizsgálja majd. Daniel Rusk Brooks, a Torontói Egyetem professor emeritusa szintén az Ökológiai Kutatóközpontban, a Felbukkanó Kórokozók Ökológiája Kutatócsoport munkájához csatlakozik majd.



Luca Magnani, az Imperial College London professzora a Semmelweis Egyetemen zajló emlőtumor-kutatásban fog részt venni. Orosz Gábor, a Michigani Egyetem professzora pedig az MTA és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Lendület Emberi Egyensúlyozás Kutatócsoportjában instabil egyensúlyi helyzetek vizsgálatába kapcsolódik be.



A Magyarországra érkező vendégkutatók között Jonathan Charles Penrose Tennyson, a University College London professzora az Atommagkutató Intézetben olyan két- és többatomos molekulák elemi ütközési folyamatait vizsgálja majd a magyar kutatókkal, amelyek kulcsfontosságúak a csillagközi térben, a bolygók légkörében és a technológiai plazmákban. Hiromoto Shibahashi professzor, a Tokiói Egyetemről érkezik Magyarországra. A csillagrezgések kutatásának vezető alakja a program támogatásával a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetében folyó projektekhez csatlakozik majd - olvasható az MTA honlapján.

MTI