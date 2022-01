Az önkormányzatunkhoz BORD Stúdió el is juttatta azt a tervezési koncepciót, melyet szeretnének megvalósítani – adta hírül közösségi oldalán Czeglédi Gyula polgármester, aki a Tokai-Kiss Gábor, a város főépítészének értékelését is megosztotta a lakosokkal.

Forrás: Czeglédi Gyula Facebook-oldala

Ebből kiderül, hogy az új koncepcióban –, melybe a főépítész javaslatait is beépítették – a telkek összevonásával számolnak, nincs „hulladékterület”. A tájékoztatásban az is benne van, hogy nem szükséges a szabályozási tervet módosítani, a jelenlegi övezeti előírások betartása mellett is megvalósítható a tervezési program.

Forrás: Czeglédi Gyula Facebook-oldala

Az előző javaslat nagyvárosi övezetet javasolt erre a telekre, melyet a környezeti illeszkedés miatt a főépítész nem támogatott. Az új tervben a parkolás lekerült a -1 szintre, a földszinten kereskedelem, vendéglátás kaphat helyet, az 1. és 2. emeleten lakásokat alakítanának ki, a korábbi változat 3-4 emeletet tartalmazott. Tokai-Kiss Gábor úgy fogalmazott, ez csak telepítési koncepció, konkrét alaprajzi és homlokzati tervek nélkül, ugyanakkor a további tervezésre alkalmasnak találja.

HBN