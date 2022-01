Különböző lőgyakorlatokat hajtott végre az MH KFOR Kontingens 1. százada a Camp Bondsteel-főbázison található szimulációs lőtéren, december 27–30. között – számolt be róla a Bocskai-dandár a honlapján a napokban. A szimulációs lőtér rendszerével a katonáknak lehetőségük van többféle lőgyakorlatot végrehajtani eltérő időjárási körülmények és napszakok között. Lézeres érzékelők segítségével azonnal láthatóak a találatok, ezért a katona képes a szükséges helyesbítéseket azonnal megtenni, ezzel fejlesztve az egyéni fegyverkezelést és lőkészséget. Az MH KFOR Kontingens 1. századának katonái a fegyverek belövését követően különböző tüzelési testhelyzetekben, álló és mozgó célokra, nappali és éjszakai körülmények között hajtottak végre lőgyakorlatokat. Rapcsók Norbert őrvezető az „50 mozgó cél leküzdése” feladatnál 47-et tudott megsemmisíteni, amivel új rekordot állított fel.

Közös misén

A dandár honlapján arról is tájékoztatott, hogy az ENSZ UNIFIL-missziójában szolgálatot teljesítő bocskais katonák hogyan ünnepelték a karácsonyt. Szentestén a lengyel kontingens katonáival közösen vettek részt az esti szentmisén és az azt követő vacsorán. Mindezek mellett ünnepi állománygyűlést is tartott a magyar kontingens, ahol a Libanonban szolgálatot teljesítő magyar katonák eredeti alegysége, a 39. lövészzászlóalj születésnapját is megünnepelték.

HBN