A kis Fecót nem különösebben zavarta, hogy többen is sajtóeseményre gyülekeztek a nagyrábéi Biztos Kezdet Házban kedden, ehelyett már rutinosan nyúlt a játékszintetizátor felé. - Nagyon szeret zenélni - tudtuk meg Fecó édesanyjától, Vakuláné Csatár Melindától, aki elmondta, hogy számukra minden tekintetben óriási segítség a hálózat.

A gyerekek fejlesztésén túl igazi közösségként együtt szoktunk főzni, mosni, de kirándulásokra is eljárunk, ami a járvány idején megélt bezártság után igazi felüdülés volt

– tette hozzá. A nagyrábéi Tündér Lala Biztos Kezdet Ház 2018 óta segíti a település gyermekeinek felzárkóztatását. Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár a tájékoztató apropójáról elmondta:

január 14-én a kormány 407 millió forintos keretösszeggel pályázatot hirdetett a Biztos Kezdet Gyerekházaknak.

- Jelenleg 107 ilyen intézmény működik hazai támogatásból az országban, a megyében összesen tíz. Ezek évente 2500 gyermeket fogadnak és látnak el. A felhívás további 50 újabbnak ad lehetőséget arra, hogy hazai támogatásúvá váljon – jegyezte meg Langerné Victor Katalin. Megtudtuk: a Biztos Kezdet Gyerekházakat uniós forrásból mintaprogramként hívták életre, jellemzően civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak pályáztak rá.

A hálózat egyedülálló Európában, hiszen 2010-ben a magyar kormány felkarolta ezt a kezdeményezést, pályázati forrást rendelt mellé, kiterjesztette, majd beillesztette a hazai rendszerbe

– mutatott rá a helyettes államtitkár. Az új pályázatról elmondta: egy gyermekház 8 millió 100 ezer forintra tud pályázni, de az anyagi forrásnál fontosabb, hogy ezáltal kiszámítható jövőt is kapnak, hiszen a támogatást három évre ítélik oda, így ez idő alatt a családok biztosan élhetnek a házak kínálta lehetőségekkel. Megtudtuk továbbá, hogy az új házak esetében 150 munkahely is létesül, ezáltal a szakemberek az adott térségben juthatnak foglalkoztatáshoz, de a pályázat azt is lehetővé teszi, hogy egy alkalmazott alacsony iskolai végzettséggel rendelkezhessen; de kitétel, hogy a helyi közösségből kerüljön ki. - A gyermekház nem bölcsőde, nem óvoda, és nem is gyermekmegőrző.

Itt az édesanyák együtt játszanak a gyermekükkel, közösen fejlesztik őket a szakemberekkel. Mozgás-, beszéd- és gondolkodásfejlesztés párhuzamosan zajlik, de a közösségi élet is jelentős

– mutatott rá a helyettes államtitkár.