A tárcavezető üzemavatóra érkezett a napokban Biharkeresztesre, ezt követően adott interjút a Hajdú-bihari Naplónak. Szijjártó Péter összegezte az elmúlt év gazdasági teljesítményét, továbbá arról is beszélt, miként biztosítható 2022-ben is, hogy ne torpanjon meg a lendület. Az USA és Oroszország közötti egyre élesedő ellentéttel kapcsolatban leszögezte: hazánk nem híve a hidegháborús pszichózis felerősödésének, hiszen a történelmünk igazolta már, hogy ezeken a konfliktusokon rendszerint rajtavesztünk. A térség motorjaként aposztrofált Debrecenről úgy nyilatkozott, hogy egy újabb nagyberuházásért verseng, amely nemcsak a város, de az egész magyar gazdaság számára is egy újabb hatalmas lendületet hozhat.

Több szempontból is rendkívülinek ígérkezik 2022. De mielőtt erről beszélnénk, kérem, foglalja össze, hogy gazdasági szempontból milyen évet zártunk!

Még a világjárvány ellenére is, az eredményeink alapján 2021 gazdasági rekordév volt, mivel foglalkoztatási, beruházási és exportrekordot is döntöttünk. A számok magukért beszélnek: jelenleg 4,7 millióan dolgoznak, ami azt jelenti, hogy soha ennyien még nem dolgoztak korábban Magyarországon. Emellett 1886 milliárd forint értékű beruházás indult el az országban kormányzati támogatással, a magyar export pedig elérte a 110 milliárd eurót. Hajdú-Bihar a második helyen végzett a beruházási versenyben: a tavalyi évben 56 beruházást támogatott itt a kormány összesen 360 milliárd forint értékben. Mindehhez 60 milliárd forintnyi támogatást biztosítottunk, ami több mint 10 ezer munkahely megvédését, illetve létrehozását jelentette a megyében. Mindez egy megsüvegelendő teljesítmény.

Különösen a pandémia által sújtotta gazdasági környezetben. Mire mutat rá ez a vírus sújtotta időszak?

A világjárvány rámutatott, hogy a világgazdaságban teljesen új korszak kezdődik, amelyben a vállalatok nagyobb hangsúlyt fektetnek a termelékenységre, hatékonyságra, illetve arra, hogy hol tudnak a legjobb pénzügyi mutatókkal működni. A beszállítói láncok egyértelműen lerövidülnek, mindenki próbálja ezt a kört a lehető legközelebb tudni a termelőegységéhez. A döntéshozatal gyorsasága egy ilyen átalakuló környezetben rendkívül kritikus. Az az ország és kormány, amely gyorsan tud döntést hozni, alkalmazkodni a helyzethez, ezáltal reagálni a vállalati igényekre, hatalmas versenyelőnyre tud szert tenni.

Folytatódhat ez a lendület 2022-ben is?

Ha visszatekintünk a 2010-ben elkezdődött időszakra, akkor látszik, hogy az adócsökkentés bizonyult a legeredményesebb lépésnek a gazdasági stratégiánkban. 2010 óta Európa legalacsonyabb adóit alkalmazzuk a személyi jövedelemadó és a társasági adó tekintetében is, emellett folyamatosan csökkentettük a munkáltatói és a munkára rakódó adóterheket: 2010-ben 33 százalék volt, idén 13 százalék a munkáltatói adóteher, ami a foglalkoztatásra alapul.

A recept világos: minél alacsonyabb adókat alkalmazunk, annál gyorsabban tud növekedni a gazdaság.

Éppen ezért bizakodva tekinthetünk erre az évre is, hiszen az esztendő nagy adócsökkentésekkel kezdődött. A munkáltatói adóterhek 4 százalékkal való csökkentése, a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentessége és az szja visszatérítése a családok számára mind-mind olyan lépések, amelyek az eddigi tapasztalatok alapján jól kell, hogy működjenek, és megalapozzák a magyar gazdaság további növekedését.

Ebbe a képletbe az áprilisi választások kimenetele még éket verhet.

Valóban, de fontos látni, hogy az április 3-i választásnak világos tétje van. Különösen azáltal lett igazán egyértelmű, hogy a komplett ellenzéket összefújta a szél szélsőjobbtól a szélsőbalig, így a magyar emberek két út közül választhatnak. Az egyik az, ami 2010 előtt jellemezte az országot: vizitdíj, kórházi napidíj, tandíj, szuperbruttó, gáz­áremelés, a másik pedig a 2010 utáni, nemzeti érdekeken alapuló, patrióta gazdasági és társadalompolitika, amelynek középpontjában a család áll.

A magyar emberek számára tehát adott a döntési lehetőség, és remélem, hogy minél többen választják a 2010-ben megkezdett utat.

Április 3-án a gyermekvédelem témakörében népszavazást tartanak, ezzel kapcsolatban rengeteg támadás éri hazánkat.

Igen, ez egészen döbbenetes. Meghökkentő, hogy a normalitástól milyen mértékben tudnak elrugaszkodni emberek, ideológiák és szervezetek. Szomorú, hogy olyan alapvető évezredes igazságokat kell elmagyarázni, mint hogy az apa férfi, az anya nő, hogy a nő szüli a gyereket, vagy azt, hogy a család apából, anyából meg gyerekekből áll. Az jól látszik, hogy a genderideológia nyomást próbál gyakorolni azokra, akik hagyományos módon gondolkoznak a családról, a nemi és szülői szerepekről. Leszögezem, mindenkinek joga van úgy élni hazánkban, ahogyan akar. Azt viszont nem fogadjuk el, hogy nyomást gyakoroljanak ránk azért, mert mi bizonyos kérdésekben másként gondolkodunk, és emiatt nem vagyunk hajlandók rosszul érezni magunkat. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szülők a gyermekeik nevelése, szexuális orientációja tekintetében önállóan rendelkezzenek. Nem fogadjuk el, hogy NGO-k bemenjenek az iskolákba, az óvodákba és telebeszéljék a gyerekeink fejét valamivel, amiről a szülők adott esetben másként gondolkodnak. A szülő joga a gyermek nevelése, ez a tétje a népszavazásnak, amiről a jelenlegi ellenzék másként gondolkozik.

Úgy tűnik, a demokrácia kifejezést is eltérően értelmezik.

Egyértelmű, hogy a liberális mainstream úgy gondolkodik erről a kérdésről, hogy az, aki nem liberális, az nem is lehet demokrata. Ami nyilvánvalóan nonszensz, mert a politikai ideológiáknak különböző kategóriái vannak: van liberális, szocialista, konzervatív, patrióta, kereszténydemokrata és így tovább. Ezek demokratikus jellegét elvitatni nem helyes. Míg a liberális mainstream azt hangsúlyozza, hogy csak a liberális felfogás demokratikus, addig a mi álláspontunk szerint egy patrióta kormányzás is lehet az. A demokrácia azt jelenti, hogy a kormányzás az emberek felhatalmazása alapján történik.

Magyarországon 2010 óta három választáson is igent mondtak a terveinkre, az addigi teljesítményünkre, felhatalmazva a kormányt a folytatásra.

Tehát, ami ma Magyarországon kormányzás címén történik, az lehet, hogy nem kedves azoknak, akik minket bírálnak, de ennek a demokratikus természetét megkérdőjelezni nincs joguk.

A földrajzi elhelyezkedésünket és a történelmünket ismerve sem túl biztató, ha a két nagyhatalom, Oroszország és az Egyesült Államok egymásnak feszül. Most mégis élesedni látszik az ellentét. Idővel hazánkban is forróvá válhat a talaj?

Nagyon nagy baj az, hogy egyesek vissza akarják hozni a hidegháborús pszichózist. Mi, akik 40 évet éltünk kommunista diktatúrában, és csak harminckét éve nyertük vissza a szabadságunkat, nem vagyunk érdekeltek sem a hidegháború, sem a hidegháborús pszichózis újraindításában. Ezért mi minden erőnkkel azt támogatjuk, hogy nyugat és kelet, az Egyesült Államok és Oroszország minél többet konzultáljon egymással közvetlenül, mert az a legjobb módszer arra, hogy a létrejövő konfliktusokat kezeljék és elboronálják. Abban sem vagyunk érdekeltek, hogy összeütközésre kerüljön sor, mert azon általában mi, közép-európaiak csak rajtavesztettünk a világtörténelem folyamán, és nem szeretnénk, ha ez megismétlődne. Nyilván az óceán másik partjáról, vagy tőlünk néhány ezer kilométerre keletre más a súlya egy-egy konfliktusnak, de nekünk keserű történelmi tapasztalatunk van erről az elmúlt évtizedekből.

Szijjártó Péter: minden erőnkkel azt támogatjuk, hogy az Egyesült Államok és Oroszország minél többet konzultáljon egymással

Forrás: MW-Archív

Többször hangsúlyozta, hogy a megoldást helybe kell vinni a migráció témakörében, segítve egy-egy adott térség stabilizálását. A Száhel-övezeti katonai szerepvállalásunk is ezt erősíti?

Afrikát a jövő kontinensének tartják, de azt is látni kell, hogy az elkövetkezendő időszakban hatalmas migrációs hullámok kiindulópontja is lehet. Maguk az afrikaiak is abban kérik a segítségünket, hogy olyan életkörülmények létrehozásában segédkezzünk a fekete kontinensen, aminek következtében biztosított lesz a polgáraik boldogulása. Nem abban érdekeltek, hogy minél több embert szívjunk el, hanem abban, hogy segítsük a helyben maradást. Magyarország a kontinens gazdasági fejlesztésében, az oktatási programokban és a katonai missziókban is szerepet vállal. Gazdasági programjaink keretében több afrikai országnak kötött segélyhitelt nyújtottunk, 2,5 millió vakcinát adományoztunk, és mindemellett a Száheli-övezetben 80 katonával veszünk részt Takuba-misszióban annak érdekében, hogy a helyben maradás biztonsági feltételeit is elősegítsük. Hazánkban 2600 körül van azon afrikai hallgatók száma, akik ösztöndíjjal tanulnak az egyetemeinken.

Térjünk vissza a megyébe! A térség motorja egyértelműen Debrecen, a város kapcsán korábban úgy fogalmazott, hogy versenyben van több olyan beruházásért, amellyel a nemzetközi gazdasági sajtó címlapjára kerülhet. A polgármester ugyan nem árult el erről részleteket, de nem tagadta, hogy valami készülődik 2022-ben.

A legutóbbi beszélgetésünk óta egy ilyenre már fény derült, hiszen akkor már célegyenesben voltunk a tárgyalásokkal az EcoPro dél-koreai vállalattal. Ez az elmúlt év második legnagyobb beruházása volt, amit még decemberben sikerült Szöulban bejelenteni. Az egyik ilyen húzóvállalat kiléte tehát kiderült. Ezenkívül Debrecen már most is a közép-európai autóipar egyik fellegvára a beszállítói cégek jelenléte miatt, ami tovább erősödik a BMW indulásával. Tudható, hogy a német vállalat úgy döntött, hogy a debreceni gyárába helyezi a legmodernebb, első tisztán elektromos platformjának a gyártását. Ez a tény nyilvánvalóan megmozgatja a fantáziáját más vállalatoknak is, akik az adott szegmensben működnek.

Úgy látom, ha továbbra is jól tárgyalunk, akkor Debrecen a világ autóiparának megújulásában is fontos szerepet játszhat.

Ezen a területen is célegyenesben vagyunk, az egyik beruházásnál már meglengették a kockás zászlót, várjuk, hogy leintsék a futamot, de addig még egy kis türelmet kérünk. Megjegyzem, ez igazán nagy dobás lehet, ami nemcsak Debrecen, hanem az egész magyar gazdaság számára is egy újabb hatalmas lendületet fog biztosítani.

Akkor nem kizárt, hogy hamarosan ismét Debrecenben találkozhatunk.

Egyáltalán nem, sőt!

Eddig minden beszélgetésünk alkalmával szóba került a koronavírus, és bár most is főszerepet játszik a maszk, látszik már a fény az alagút végén?

A szakemberek szerint az omikron-variáns térnyerése a járvány lecsengése felé vezet, tehát bizakodhatunk. Én abban bízom – amit a szakemberek is mondanak –, hogy az oltás képes arra, hogy megvédjen minket, és magunk mögött hagyjuk ezt az időszakot. Reméljük, hogy ez valóban így is lesz, mert eddig minden variánst követett egy újabb, a görög ábécé pedig hosszú. Azt hozzá kell tennem, hogy az ellenzék nem volt rest politikai kérdést csinálni az emberéletek megmentéséből, amikor a keleti vakcinák ellen kampányolt, holott bebizonyosodott a magyar szakemberek előzetes véleményének megfelelően, hogy jól működnek, hatékonyak és biztonságosak. Ha nem kezdtünk volna oltani ezekkel a vakcinákkal, nem tudtuk volna felgyorsítani az oltási kampányt, ezáltal felgyorsítani a gazdaság újraindítását, akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy a mostani állapothoz képest hol lennénk?

Matey István