Szeptember elsején, az első évben egyelőre egy osztállyal kezdi meg az oktatást a Debreceni Német Általános Iskola. Papp László jelentős oktatási fejlesztésnek nevezte az intézmény megalakulását a Régi Városháza polgármesteri tárgyalójában tartott péntek délelőtti sajtótájékoztatón.



A találkozások iskolája



– Az elmúlt években olyan fejlesztési folyamatok indultak el Debrecenben, melynek fontos eleme a város oktatási rendszerének modernizálása. Ahogy a város jelentősége egyre inkább növekszik a nemzetközi térben, Debrecen oktatási rendszerét ezekhez a változó körülményekhez kell igazítani – mondta Papp László. A polgármester hozzátette, az iskola a város központi részén, a Vénkertben helyezkedik el.

A helyszínválasztásban nagy jelentősége volt annak, hogy a két tannyelvű Dózsa György Általános Iskola szomszédságában működjön.

– Arra készülünk, hogy a találkozások iskolája legyen a tanintézmény, ahol a német és a magyar gyerekek közösen tudnak felkészülni az életre. Debrecen a két tannyelvű oktatás tekintetében rendkívül jó helyzetben van, a város általános és középiskoláiban közel 900 gyermek, a szakképzési rendszerben pedig további 1500 diák vesz részt magyar-német két tannyelvű képzésben – mondta Papp László. A polgármester hangsúlyozta, az iskola nem csupán német tanulókra épít, hanem közösen német és magyar gyermekek oktatására fog specializálódni. Megjegyezte, amennyiben szükséges lesz, a jövőben a középiskolai oktatás irányába is bővíteni fogják a képzést.

Egri Miklós, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja (MNÁMK) Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, intézményük a német külföldi iskola státusszal rendelkezik, így az általuk kiállított bizonyítványokat Németországban is elismerik. – A Debreceni Német Iskola finanszírozása több lábon áll.

Az épületet és a berendezéseket a város biztosítja, az állami támogatásnak köszönhetően pedig az intézmény teljesen megújul.

Az iskola fenntartását állami finanszírozás és német cégek támogatása fogja biztosítani, lehetővé téve a tandíjmentes képzést – mondta Egri Miklós. Az iskola jelentőségével kapcsolatban úgy véli, a külföldi cégeknek fontos, hogy teljeskörű szolgáltatást nyújtsanak a több éves magyarországi kiküldetést vállaló dolgozóiknak. Az iskola segítségével a családdal érkező német szakemberek gyermekeinek így nem kell különbözeti vizsgát tenniük, majd Németországba visszatérve akadálytalanul folytathatják tanulmányaikat. Hozzátette, az iskola Debrecen számára egy nagyobb választékot jelentő szolgáltatási portfóliót gazdagíthat, ennek köszönhetően a város ideális választás lehet a későbbi termelő beruházások számára.



Kultúrák olvadnak egybe



– Az intézmény két kultúra találkozásának iskolája lesz; német és magyar pedagógusok is oktatni fognak. Nemcsak német tartalmakat tanulhatnak a gyerekek, hanem magyar nyelv és irodalmat is. Ez a magyar diákok számára jó lehetőséget nyújt későbbi pályafutásuk során, és a német anyanyelvű gyermekek számára is biztosít idegennyelv-tudást – véli Szauter Terézia.

Az MNÁMK főigazgatója elmondta, az épület felújítása elkezdődött, és 2022. szeptember elsején fog indulni a tanítás. Az iskola a német tanrendszer szerinti négyosztályos általános iskolai modellt követi. Idén egyelőre az első osztály indul, ahová húsz tanuló jelentkezését várják. Az oktatási módszerekről, a tankönyvekről és a tanítási eszközökről március elsején egy videókonferenciával egybekötött szülői tájékoztatón kaphatnak információt az érdeklődők.



