A helyi gazdaságot élénkítené, továbbá a gyermeknevelési intézményeket, az önkormányzati épületeket, valamint a belterületi utakat korszerűsítené a város vezetősége a jövő évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz forrásaiból. A részletekről Menyhárt Károlyt, Létavértes polgármesterét kérdezte a Napló. Tájékoztatása szerint több megcélzott pályázathoz már most kész terveik vannak. A TOP Plusz forrásai lehetőséget biztosíthatnának egyebek mellett a helyi gazdaság fejlesztésére.

A város vezetősége egy új piaci épület létrehozására pályázik, melynek mintegy 150 millió forint lenne a költsége.

Forrás: Napló-archív

Felújítanák a napközi konyhát is

Az önkormányzat a művelődési ház bővítésére is igényel forrást. A tervek szerint egy modern arculatú előcsarnokot építenének mintegy 200 millió forintból, ezen a helyszínen jegypénztár és ruhatár is üzemelhetne. Ezenkívül energetikai korszerűsítésre is igényt tart a TOP Plusz forrásokból. A középületek közül már csak a művelődési ház nagytermét, illetve az előtte álló kiszolgálóteret kell fejleszteni. Itt nyílászárócserét és hőszigetelést terveznek, továbbá napelemeket helyeznek el, és ha a keret engedi, akkor magas tetőt alakítanak ki. – Azokat az önkormányzati épületeinket, amelyek a nagylétai városrészen találhatóak, már termálvízzel fűtjük. Az elképzeléseink között szerepel az is, hogy a termálvizes fűtést bevezetjük a vértesi településközpontban is, az ottani intézményeinkbe. Ezzel megpróbáljuk teljesen kiszorítani a gázfűtést – részletezte Menyhárt Károly.

A legnagyobb és – a polgármester szavai szerint – a legfontosabb beruházás azonban az Élhető települések pályázatban valósulhatna meg jövőre, hiszen a gyermeknevelési intézmények felújítása, illetve bővítése is szerepel a terveik között.

E szerint az 1960-as években épült, 1000-1100 adag kapacitású napközi konyhát újítanák fel, az elavult nyílászárókat és a burkolatot is cserélnék, valamint szigetelnék az épületet. A polgármester elmondása szerint a jelenlegi állapotában nem tudják kiadni rendezvényhelyszínként, és nemcsak a kinézete miatt, hanem mert funkciójában sem megfelelő. Mint mondta, a dolgozók miatt ugyancsak korszerűsíteni kell a nevelési intézményeket is ellátó konyhát, hiszen az a mai kor elvárásait nyomokban sem fedezi. Menyhárt Károly kifejtette, hogy már több mint öt éve engedélyes tervet készítettek a felújításhoz, most azonban ezt át kell tervezniük, hiszen az előírások és a konyhatechnológia is változott már az eltelt években.

Egy modern épületet álmodtak meg a városháza szomszédságában, amelynek keretösszege mintegy 450 millió forint lenne.

Hozzátette, hogy előkészítés alatt állnak még belterületi útpályázatok is. Szavai szerint kevés olyan utca akad a településen, ahol még útalap van, ezeket most előre veszik a TOP Plusz pályázatain, valamint azokat a szakaszokat is felújítanák, ahol már elavult az aszfaltburkolat. Jelenleg a tervezői munkák folynak, egyelőre bizonytalan, hogy jövőre milyen árak jelentkeznek a piacon. Az elképzelések szerint amennyiben a források az igények szerint alakulnak, akár két-három év alatt elkészülhetnek a tervezett fejlesztések. BBI



Borítókép: A belterületi utak közül a most még útalappal rendelkezőket veszik előre a fejlesztési listán.