Nem kis feltűnést kelt a megyeszékhely útjain a január 3-án forgalomba állított 30 Mercedes–Benz REFORM és 4 Mercedes–Benz Conecto csuklós autóbusz. A szerződés értelmében 119 új jármű áll forgalomba, s a teljes flottát 2024 őszéig, ütemezetten kell átadni a régi Volvók helyett.

Fűtés és alacsony padló

A premier után egy héttel a Napló munkatársai is kipróbáltak egy szólóbuszt. A Kossuth utcai Stégmüller-palotánál cövekeltünk le, ahol akkor a kiírt menetrend szerint, pontosan érkeztek sorban a tömegközlekedési eszközök, ám egyik se új Mercedes volt. Mivel a másik oldalban gyakrabban suhantak el ezüst kocsik, így – feladva a várakozást –, úgy döntöttünk, hogy átszaladunk a Batthyány-sarki megállóba. A Kistemplomnál hamarosan fel is tűnt egy következő csodakocsi, így végre felszállhattunk.

Járművünk érkezése a Batthyány utcához, ahol felszálltunk próbaútra | Forrás: Vass Attila

Elégedetten konstatálhattuk, hogy amíg kint metsző szél fújt, addig az utastérben kellemes meleg tette komfortosabbá a tömegközlekedést. Szemügyre vehettük azt is, amit az átadási ünnepségen osztottak meg a buszokról. Eszerint az új járművek a kor követelményeinek megfelelően „alacsony belépésűek”, illetve alacsony padlósak.

Csendes, sima, kényelmes

A buszok klimatizáltak is, rendelkeznek belső és külső akusztikus utastájékoztató rendszerrel. Az ezüstszürke dizájn igazodik a mai trendhez, de a külső látványban a város sárga és kék színei is megjelennek. Keddi próbautazásunkon utasokat is kérdeztünk a véleményükről, tapasztalatukról.

Csendes, sima, kényelmes, jó a fűtés, és kívülről is pofás. Pontosabban érkezett, mint a régiek

– fogalmazott érdeklődésünkre Sziki László, aki a középső ajtónál ült egyedül. A másik oldal páros székén két nő, Editke és Éva beszélgetett, őket is megszólítottuk.

– Ez a lépcső, ez a sok kapaszkodó, furcsa. Alig van itt hely, az idősek hogy másznak fel ide? Vagy csúcsforgalomban az anyukák, amikor többen is babakocsival szállnak fel? Megtörténhet az is, hogy fékezéskor leesik a lépcsőn, aki nem kapaszkodik eléggé. Szóval, kívülről szép, de belül nem praktikus. Aki ezt kitalálta, és elfogadta, az nem sokat utazhatott buszon. A korábbi Volvókat jobban megépítették – foglalták össze a tapasztalataikat beszélgetőtársaink. Megkérdeztünk egy hátul ülő anyát is, aki a kisfiával utazott. Szerinte nagyon szép a busz, nagyon jó benne a fűtés és a kilátás is, úgyhogy jól összeállították.

Mercedes–Benz REFORM utastere a hátsó széksor felől | Forrás: Vass Attila

Játékos próbaúton

Mint megtudtuk, anya és fia éppen élményutazáson voltak: a kicsi azt kérte, hogy menjenek egy teljes kört az új busszal. S végül ismét néhány tény: a 30 szólóbusz a debreceni gyárban készült el, míg a 4 csuklóst a cívisvárosban szerelték készre. Az autóbuszok már EURO 6D és 6E motorral rendelkeznek, melyek tovább csökkentik a káros­anyag-kibocsátást, és hozzájárulnak a város levegőjének javulásához.

Vass Attila