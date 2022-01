Január 26-án délután rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt a debreceni Szent László Plébániához tartozó 50+ csoport és a Szent Anna-székesegyházhoz kapcsolódó Idősakadémia tagjai, számolt be honlapján a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Dr. Krakomperger Zoltán plébános látta vendégül az érdeklődőket, bemutatva a székesegyház történetét, külső-belső jellemzőit. Részletesen beszámolt a freskókról, szobrokról, megemlítve az irodalmi, történelmi vonatkozásokat is. Közös imádsággal álltak meg egy-egy oltárkép előtt a vendégek, akik kulisszatitkokat is megtudhattak a különleges alkalmon.