Több mint másfél milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztés van folyamatban a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában lévő három intézményben. – A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolánk belső udvarának munkálatait kezdtük meg a napokban 63 millió forint kormánytámogatásból. A beruházás részeként az udvar teljesen új térburkolatot kap, ülőpadokat alakítunk ki rajta, valamint teljes mértékben akadálymentesítjük – tájékoztatott megkeresésünkre Majosi Pálma tankerületi igazgató.

Szintén kormányzati forrásból fejlesztenek a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolában.

Január 14-én kezdetét veszi egy 830 millió forint értékű beruházás, amelynek során az iskolaépületeket korszerűsítik és bővítik. – A projekt részeként a jelenleg két külön álló épületben kicseréljük az elektromos és fűtési rendszert, a homlokzati nyílászárókat és hőszigetelést, napelemet szerelünk fel, és 2 darab személyfelvonót építünk be, valamint a belső udvart is befedjük – ismertette a tankerületi igazgató, aki hozzátette: várhatóan 2023 áprilisában fejeződnek be a munkálatok.

A végéhez közeledik

A fentiek mellett folyamatban van egy harmadik beruházásuk is a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A 800 négyzetméteres bővítésre uniós pályázaton kicsivel több mint 371 millió forintot nyertek, további közel 65 millió forintot pedig költségvetési támogatásként kaptak. – A beruházás eredményeként felújítottuk és átépítettük a már korábban meglévő földszinti épületrészt, ahol klubszobát, könyvtárat, aulát, irodahelyiséget és foglalkoztatókat, az emeletráépítés eredményeként pedig közösségi teret és 4 szaktantermet alakítottunk ki. Mindkét épületszinten kiépítettük az akadálymentes mosdókat és a liftet – mutatta be Majosi Pálma. A tervezettek szerint a következő hónapban fejeződik be a kivitelezés.

Bekecs Sándor