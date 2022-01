Ahogy már megszoktuk, a koronavirus.gov.hu pénteken is közzétette az itthoni oltottsági statisztikát: a reggeli adatok szerint a beoltottak száma 6 329 185, közülük 6 073 498 személy már a második, 3 457 497 ember pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az oltási program Debrecenben is igen népszerű, péntek délutáni tapasztalataink szerint a Bethlen utcai oltópontra is sokan mentek a vakcináért. Mint megtudtuk,

az oltakozni vágyók többsége időpont nélkül érkezett, a megkérdezettek nagy része a harmadik oltást veszi fel.

Nagyjából egy óra alatt lehet sorra kerülni.

Akciónapokkal készülnek

A kormányzati portál nemrég közölte: az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának megfékezése érdekében januárban minden csütörtök és péntek délután, és szombaton oltási akciót szerveznek a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, emellett a háziorvosok is szerveznek oltási akciónapokat,

melyeken ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást.

Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási akciónapokon a 12 év feletti korosztályt várják az oltópontokon.