Kinevezése óta először látogatott városunkba Paul Fox brit nagykövet szerdán. Az esemény során járt az egyetemen, és Papp László polgármesterrel is találkozott. Lapunk megkeresésére készséggel beszélt látogatása céljáról, első benyomásairól, Magyarország és Nagy-Britannia kapcsolatáról, illetve személyes információkat is megtudtunk az angol diplomatáról.

Mi volt látogatása apropója?

Az egyik legfőbb célom az volt, hogy megismerjem a várost, illetve a benne rejlő potenciált. Már a látogatásom előtt is sokat hallottam arról, hogy a város büszke a „cívis” hagyományaira, és hogy nemcsak Magyarországon, hanem regionális szinten is jelentős református egyházi központ. Látogatásom egyik állomása a Debreceni Egyetem volt, továbbá a Városházán megbeszélést folytattunk dr. Papp László polgármester úrral. A Brit Nagykövetség igyekszik elősegíteni az Egyesült Királyság és Magyarország közötti kereskedelmi és befektetési partnerségeket. Biztos vagyok benne, hogy számos lehetőség kínálkozik az együttműködésre Magyarország második legnagyobb városával.

Hova pozicionálja jelenleg Debrecent? Van-e olyan ágazat, melyben meghatározó lehet a jövőben?

Örömmel mondhatom, hogy a nagykövetségünk már most is szoros munkakapcsolatot ápol Debrecennel az e-mobilitás területén. Tudunk az okos város (smart city) stratégiáról és a Zöld Város kezdeményezésről, valamint meghívtuk Debrecent, hogy vegyen részt a regionális, úgynevezett „Smart Cities” programunkban. Ebben a projektben brit szakértők adtak a város igényeire szabott tanácsokat az e-mobilitás továbbfejlesztésével kapcsolatban.

Úgy gondolom, hogy az intelligens és innovatív, környezetbarát technológiai és üzleti megoldások terén Debrecen vezető szerepet vállalhat, és nagyon kíváncsi vagyok, lesz-e mód arra, hogy ebbe brit partnerek is bekapcsolódjanak majd.

Kinevezése óta milyen tapasztalatokkal gazdagodott hazánkban? Mennyire ismerte meg az országot, annak polgárait?

Szokatlan módon ismerkedtem meg az országgal, hiszen a régóta elhúzódó világjárvány idején érkeztem. Ennek ellenére sikerült ellátogatnom számos magyar városba, és nagyon örülök, hogy most végre Debrecenbe is eljutottam. Bárcsak hamarabb jöhettem volna. Magyarország nagyon szép és vendégszerető ország. Már az érkezésem előtt elkezdtem magyarul tanulni, így ez is segít eligazodni a különböző hétköznapi helyzetekben.

Milyen konkrét célkitűzései vannak nagykövetként a gazdaság, valamint a külpolitika terén?

Az én feladatom az, hogy erős kétoldalú kapcsolatokat alakítsak ki országaink és népeink között az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése után, különös tekintettel a világjárványból való kilábalás időszakára.

A Brit Nagykövetségen dolgozó csapatommal együtt ezt többféle formában igyekszünk elérni: együtt dolgozunk Magyarországgal a regionális biztonság megerősítésén, a kölcsönös jólét fejlesztésén, valamint az emberek közötti kapcsolatok megszilárdításán. Ez utóbbi érdekében a British Councillal közösen szélesítjük az oktatási és kulturális kapcsolatokat.

Nagykövetként ahhoz, hogy mindezt megvalósíthassam, meg kell értenem, hogyan működik Magyarország. Ezért megyek időről időre vidéki látogatásokra, hiszen Budapest önmagában nem egyenlő Magyarországgal, és Magyarország nem egyenlő Budapesttel.

A Brexit mennyiben változtatta meg azon britek helyzetét, akik az EU országaiban (jelen esetben Magyarországon) élnek és dolgoznak?

A dolgok megváltoztak: már nem vagyunk az unió tagjai. Ez azt jelenti, hogy a tanulás és a munkavállalás tekintetében nincs többé szabad mozgás. A kilépési megállapodás azonban garantálta a brit állampolgárok jogainak védelmét mindenütt az EU-tagállamokban, és azt kell mondanom, hogy Magyarország hihetetlenül segítőkész volt ennek végrehajtásában, valamint az itt élő brit állampolgárok jogainak védelmében.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az országszerte, így Hajdú-Bihar megyében is dolgozó bevándorlási ügyintézőknek, akik a tavaly december 31-i végső határnapig kiállították vagy megújították az itt élő több ezer brit állampolgár személyazonosító okmányait és nemzeti letelepedési engedélyét.

Ahogy mondani szokás: az élet megy tovább. Bár az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, nem hagyta el Európát, a népeink és országaink közötti kétoldalú kapcsolatok pedig egyre erősebbek és szorosabbak lesznek.

Forrás: Kiss Annamarie

A magyar sajtóban több helyen megjelent, hogy robbanásszerű fertőzéshullámot okozhat az omikron, Nagy-Britannia azonban épp a napokban vonta vissza a járvány okozta szigorításokat. Gazdasági tényezők indokolták a döntést, vagy a lakosság nagyjából kétharmada által felvett oltások miatt érezték indokoltnak az enyhítéseket?

A korlátozások enyhítése gondos mérlegelésen alapul, és egyértelműen az oltási kampányunk és az emlékeztető oltások sikerének köszönhető. Néhány nappal ezelőtt jelentettük be, hogy február 11-től az Egyesült Királyságba érkező, teljes körűen beoltott utazóknak többé nem kell Covid-tesztet végezniük, elegendő lesz egy utasnyilvántartó űrlapot (PLF) kitölteniük.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság határai a legszabadabban átjárható határok közé tartoznak majd egész Európában, ahol ráadásul a miénk az egyik legnyitottabb gazdaság és társadalom.

Csaknem két évvel a legelső Covid-korlátozások bevezetése óta a teljesen beoltott személyek számára a nemzetközi utazás gyakorlatilag visszatér a normális kerékvágásba, és végre összhangba kerül a hagyományos brit vendégszeretettel, illetve országunk gazdasági igényeivel.

Ezt a lépést máris üdvözölték a világjárvány miatti korlátozások által sújtott idegenforgalmi és utazási cégek. Ahogy a közlekedési államtitkárunk, Grant Shapps fogalmazott: „Nagy-Britannia felszabadult".

Néhány személyesebb kérdés: egy interjúban említette, hogy szereti a paprikás, csípős ételeket. Kóstolta-e esetleg a debreceni páros kolbászt?

Valóban szeretem a fűszeres, csípős fogásokat. Korábban Indiában és Thaiföldön is szolgáltam, ott kedveltem meg ezt az ízvilágot. Debreceni páros kolbászt még nem ettem, de mindenképpen meg szeretném kóstolni!

Tudvalevő, hogy nagy focirajongó hírében áll. Hallott a DVSC focicsapatáról?

Igen, de sajnos még nem láttam a csapatot élőben játszani. Remélem, egyszer eljutok egy meccsükre!

Szeret olvasni. Ha teheti, milyen köteteket forgat legszívesebben?

Leginkább a történelmi témájú könyveket szeretem, különösen az ellentmondásos személyiségek politikai életrajzai állnak hozzám közel. Nemrég olvastam például egy könyvet Richard Nixonról. Egyébként az egyetemi tanulmányaim során a magyar történelemmel is megismerkedtem. Volt egy kurzusom, amely Magyarország 20. századi történelmével, és különösen a kommunizmus időszakával foglalkozott.

Nagykövetként rendkívül érdekes számomra, hogy ezen országnak ennyire gazdag, sokszínű és bonyolult történelme van. Végtelenül lenyűgöz, és arra inspirál, hogy egyre többet és többet tudjak meg róla.

Van kedvenc magyar szava, kifejezése?

„Meglátjuk!” Ez a kedvenc magyar szavam, mégpedig azért, mert rengeteg helyzetben használható a meglepetéstől vagy kételkedéstől a szkeptikus vélekedésen át egészen az egyetértésig.

Péter Szabolcs